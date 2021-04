Леона Олеар припознанє за найлєпшу наставнїцу у тим школским року

САВИНЕ СЕЛО – Наставнїца руского язика зоз елементами националней култури Леона Олеар у Основней школи „Бранко Радичевич” достала припознанє за найлєпшу наставнїцу у школским 2020/2021. року.

Олеарова виклада руски язик зоз елементами националней култури у савиноселскей основней школи, попри тим порядни є учашнїк на Стретнуцох руских школох котри ше отримую у орґанизациї Дружтва за руски язик, на Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох, як и на схадзкох Активу руского язика.

Медзииншим, директор школи Рахман Тиґань, визначел же професорка класней настави Леона Олеар занята у ОШ „Бранко Радичевич” уж 17 роки, же за тот час нє хасновала анї єден дзень хорованя, же провадзи и прилапела модерни технолоґиї у настави, же є вельки гуманитарец и почитована з боку колективу, родичох и школярох.

Окреме наглашел високи пласмани школярох на змаганьох котри виучую руски язик. У спомнутей школи руски язик ше виучує од 2008. року, а 2012. року була домашня Стретнуцу руских школох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)