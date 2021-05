РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяр трецей класи Ґимназиї, оддзелєня на руским язику, Леонтий Сивч достал специялну награду за литературну роботу на конкурсу Швет без войни – дзеци бешедую на тему Страх животу блаци чесц часто, котри орґанизовало Здруженє сербско-русийского приятельства зоз Шиду.

Зоз керестурскей Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк участвовали вкупно шесцеро школяре зоз своїма роботами котри як найлєпши вибрала и послала на конкурс професорка руского язика Люпка Малацко.

Попри Сивчовей, послати ише и роботи Адрияни Фейди, Мариї Горняк и Валентини Новта зоз другей класи и Теодори Новакович школярки штвартей класи, шицких зоз руских оддзелєньох.

Конкурс орґанизовало Здруженє сербско-русийского приятельства зоз Шиду, а додзелєни три награди за школярох висших класох основней школи за поезию, и три награди за прозу, потим вибрани три найлєпши роботи за литературу котру писали штредньошколци, а специялни награди достали єдна школярка зоз Русиї за свою роботу на русийским язику, и Леонтий Сивч на руским язику, гоч першобутно нє було плановане же би ше змагали и роботи на меншинских язикох.

У фаховим жирию за руски язику були професоре Зденко Лазор и Саня Тиркайло.

