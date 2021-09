Литература за наймладших муши буц забавна, активна и пестра

– Сликовнїца Карусел задумана як едукативно-воспитна литература, хтора нєшка муши провадзиц интересованя дзецох. З оглядом на вельочислени наставни и звонканаставни активносци, як и прицагуюцу моц интернету и змистох хтори вон понука, литература за дзеци муши буц пестра, забавна и активна на таки способ же поруша дзеци на роздумованє и участвованє. Муши их мотивовац знука, зобудзиц им авантуристични дух и оможлївиц сознаня хтори задоволя їх любопитлївосц – Анамария Ранкович.

Сликовнїца „Карусел”, котру вєдно видали НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох, прави приклад як би у рускей заєднїци требало випатрац сотруднїцтво медзи институциями на проєктох за дзеци, котри нє лєм же буджетски драги, алє вимагаю одредзене знанє и професийни капацитет, котри ми часто нє маме. Порученє ту ясне – мушиме „збиц шори” и робиц зоз заєднїцкима моцами.

– Правенє змистох за дзеци то єдно цале ремесло – од початней идеї до мултимедийного оживйованя прейґ рижних технолоґийох реализациї, чи то налїпки, вифарбйованка, або авдио-визуални змисти. Кед кажда орґанизация будзе себично сама за себе видавац худобни змисти за наймладших, бодай би видала, а дзеци нє почувствую виданє як себе блїзке, вец дармо – гвари наш перши собешеднїк др Борис Варґа, директор НВУ „Руске слово”.

ДЗВЕРИ ОТВОРЕНИ ЗА СОТРУДНЇЦТВО

– На прикладзе сликовнїци „Карусел”, НВУ „Руске слово” цалком отворело дзвери партнером и цала сликовнїца з налїпками, у ствари, редакторски и авторски проєкт Анамариї Ранкович и Анї Гудак, односно Заводу за културу войводянских Руснацох. НВУ „Руске слово” помогло зоз глєданьом средствох и финализацию проєкта – гварел нам Варґа.

Важне такой одмалючка зобудзиц интересованє за руску кнїжку, прето же ше так будує авдиториюм за шицку тоту видруковану и будуцу литературу за старших. Поставя ше питанє хто то шицко будзе читац кед нє вибудуєме публику, кед дзеци буду волїц читац кнїжки и патриц видео змисти по сербски и анґлийски.

– Барз важне же би нам литература за дзеци була прицагуюца и анґажуюца. Перши крочай ґу тому направени у креїрованю сликовнїци зоз налїпками хтори ше виштригує. Кус векши то годни сами поробиц, а гевти менши з помоцу родичох и фамелиї. На таки способ мотивуєме заєднїцке участвованє у интерпретованю змистох сликовнїци. Други крочай одноши ше на анимированє часцох сликовнїци, же бизме и онлайн швет збогацели зоз змистами по руски и же би було цо понукнуц дзецом як алтернативу – визначела наша друга собешеднїца Анамария Ранкович, директорка Заводу за културу войводянских Руснацох.

Барз важне надпомнуц и же ше достало финансийну потримовку особох и институцийох за змисти за дзеци, так друк сликовнїци „Карусел” виплацела держава Україна, котра препознава потреби змистох за дзеци при рускей заєднїци, бо пред двома роками тиж финансовала сликовнїцу за наймладших „Весели буквар”. Видаванє сликовнїци тиж зробене дзекуюци финансийней потримовки Ксениї Ґрамаго зоз фамелию зоз Зєдинєних Америцких Державох.

СЛИКОВНЇЦИ НА ПРОФЕСИЙНИМ УРОВНЮ

– У моїм директорским штиророчним плану обовязни до рока два публикациї за дзеци, а найлєпше кед маме сликовнїцу за наймладших у едициї „Заградка” и кнїжку з илустрациями за кус старших у едициї „Русалка”. Медзитим, нам ше удало видац вельо вецей, та так у НВУ „Руске слово” маме рочнє 4-5 публикациї за дзеци и аж по два сликовнїци. И то сликовнїци професийного уровню, уровень котри можеце найсц у найопременших кнїжкарньох и при моцних комерцийних видавательох, котри видаваю тисячни тиражи. Попри змисту и квалитетней технолоґиї важна и цена. Так нашо сликовнїци коштаю 300-400 динари прикладнїк, а на сезонских попустох од 30 одсто и тота цифра досц нїзша и наисце доступна каждей фамелиї, та нє мож повесц же даєдно дзецко нє може у пакецику за Миколая, Крачун, або Дїда Мраза мац тоту луксузну кнїжку. НВУ „Руске слово” нє жада заробиц, алє лєм уложиц до нових виданьох. Сам сом почувствовал цо значи мац сликовнїцу котру любиш, зоз прекладом на руски язик „Шеднї най побешедуєме” Душка Радовича и Душана Петричича кед сом як дзецко буквално спал и знал ю напамят – гвари Варґа.

– Почали зме под час корони зоз онлайн роботнями, прейґ проєктох Завод финансовал анимациї на постояци приповедки и перши анимациї у сотруднїцтве зоз Новинарску асоцияцию Руснацох, а партнерски зоз НВУ „Руске слово” надбудуєме сликовнїцу Карусел и зоз анимированима змистами – гвари Ранковичова.

Теарз на шоре правенє анимациї сликовнїци „Карусел” на рускословским (Ruske slovo za dzeci) и заводовим Ютюб каналу, котре ма „ожиц” сликовнїцу (опать антерфиле). Помали здобуваме искуства и у тим новим медийним виражованю и без визуализациї, як старши гваря, рисованих филмох, нє будзе прилапйованя змистох з боку нових ґенерацийох дзецох, гвари нам Варґа и предлужує, котри уж вецей патра видео як цо читаю. Так ше учи руски язик, писмо, култура. Змисти за дзеци би требали буц алфа у будуцих стратеґийох Руснацох, бо без того нєт напредок, нєт будуцих читачох, та вец анї тих хто бешедує по руски.

