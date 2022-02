Литературни вечар „Любов и вино”  у коцурскей читальнї

КОЦУР – У просторийох оддзелєня Явней библиотеки „Данило Киш” у Коцуре, односно у коцурскей читальнї, на пондзелок, 14. фебруара, будзе отримани литературни вечар „Любов и вино”.

У орґанизациї КПД ДОК – НС, вечар поезиї будзе пошвецени св. Трифунови и св. Валентинови. З тей нагоди, проф. др Владимир Пушкаш зоз Технолоґийного факултету у Новим Садзе представи єдну файту вина, а капелан коцурски о. Данил Задрепко будзе бешедовац о живоце и дїлу двох святих. Тиж, поетеси и поетове хтори ше одволали на явну поволанку Литературней секциї Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад на тему „Любов и вино”, буду мац нагоду представиц свойо твори.

По словох предсидателя Дружтва проф. др Михайла Фейси, на концу литературного вечара фахови жири преглаши лауреатки/лауреатох тогорочного поетского конкурсу.

Уход на литературни вечар шлєбодни, а як визначели орґанизаторе, процивпандемийни мири буду випочитовани.

За додатни информациї мож контактовац предсидателя КПД ДОК – НС проф. др Михайла Фейсу на число телефона 062/ 590 341, лєбо на мейл mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs.

