Локална самоуправа подписала Контракт о енерґетскей ефикасносци

ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович и його замєнїк Дьордє Томич вчера у Влади Републики Сербиї подписали контракт о додзельованю средствох за унапредзованє енерґетскей ефикасносци, а на шветочносци контракт им придала подпредсидателька Влади Републики Сербиї и министерка рударства и енерґетики Зорана Михайлович.

Слово о проєкту вибудови соларних колекторох за централне зогриванє води у Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ у Шидзе за будинок у населєню „Восток“.

Вкупна вредносц проєкта виноши 4.193.000 динари, а з Буджетского фонду за унапредзованє енерґетскей ефикасносци Министерства рударства и енерґетики будзе обезпечене 2.953.100 динари.

