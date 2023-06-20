Люби годзини руского язика и лапац риби

Стефан зоз свою наставнїцу руского язика Наташу Еделински Миколка

Кед зме були на промоциї сликовнїци „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе” у априлу у Шиду, нє могли зме нє обачиц єдного хлапца, Стефана Ркмана, хтори знал одвити на шицки питаня хтори зме им поставели. Прето зме ше сцели упознац зоз нїм, а тераз го и вам представяме.

Тринацрочни Стефан зоз Шиду дзечнє ходзи на годзини руского язика з елементами националней култури, а праве руски язик му и єден з облюбених предметох у школи.

– Закончуєм шесту класу, а на годзини руского язика ходзим од першей класи. Барз ми крашнє на годзинох при нашей наставнїци Наташи Еделински Миколка. Найволїм кед робиме дацо нове, а любим читац и „Заградку”. У школи найволїм руски язик, сербски язик, физичне и физику – гварел нам Стефан.

Окрем на годзинох руского язика, Стефан по руски приповеда и зоз маму, и зоз бабу и дїдом Кишовима, а то було видно и на промоциї, понеже нам знал одвитовац на шицки питаня хтори зме поставели, а помагал и своєй шестрички, та за активносц достал и награду. Виприповедал нам же у шлєбодним чаше барз люби ходзиц лапац риби.

– Любим авантури, а любим и ходзиц лапац риби. Ходзим од седем рокох, а лапам на Босуту и на Сави, найчастейше бабушки и червенопирки. Лапанє рибох и патренє до води ме барз опущує и вообще ми нє допито шедзиц там – визначує вон.

Стефан бул и медзи школярами зоз Сриму хтори концом марца нащивели Руски Керестур, та нам гварел же ше му найбаржей пачела Школа „Петро Кузмяк” и же би ше можебуц там любел уписац до штреднєй школи.