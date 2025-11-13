Любя писац, раховац, вифарбйовац

Того школского року у Руским Керестуре и Коцуре маме 40 першокласнїкох – у Керестуре два оддзелєня, а у Коцуре єдно руске оддзелєнє. Упознали зме ше з новима школярами и школярками, а даєдни з нїх нам и виприповедали цо ше им найбаржей пачи у школи, а цо нє, хтори предмет им облюбени, та и як ше складаю зоз своїма новима учительками. Нову ґенерацию школярох уча Славка Гайдук, Верунка Медєши и Клаудиа Няради у Руским Керестуре, а у Коцуре Лидия Будински.
Валентина Папуґа, Коцур: Пачи ше ми же вельо рисуєме, же барз вельо букви учиме и же мам вельо пайташох и пайташки. Нєт нїч цо ше ми нє пачи. Учителька барз добра и крашнє нам гутори цо маме робиц. У класи нас нєт вельо, та анї нє вельки гаос, и шицки зме добри.
Иван Планчак, Руски Керестур: Найбаржей ше ми пачи же ше учиме, же маме єден длугоки одпочивок. Нє пачи ше ми же ше дакеди даєдни бию. Найволїм математику, а руски язик нє барз.
Ива Сендерак, Руски Керестур: Пачи ше ми же ше учиме, же пишеме и фарбиме. Найволїм математику. Нєт нїч цо ше ми нє пачи. Пачи ше ми и учителька и як ше дружиме з пайташами и пайташками.
Мелания Малацко, Руски Керестур: Пачи ше ми же у школи маме и „Заградку”, бо и у нєй можеме писац. Математика ше ми тиж так барз пачи. Нєт нїч же ше ми нє пачи у школи и нє хиби ми овода.
Серґей Макаї, Коцур: Найбаржей ше ми пачи физичне. Нє пачи ше ми дацо цо чежке, наприклад, кед маме здавац. Крашнє ше дружиме, учителька добра.
Ана Миладинович, Руски Керестур: Любим кед дацо вифарбюєме, кед учиме писац. Нє пачи ше ми же ше хлапци дакеди бию. Найволїм математику, а учителька нам одлична.
Матеа Кучмаш, Коцур: Найбаржей ше ми пачи физичне и учиц ше.Нє пачи ше ми кед треба домашнї робиц. З учительку ше барз фино складаме.
Антония Ликов, Руски Керестур: Найбаржей ше ми пачи учиц ше. Барз любим и фарбиц. Нє пачи ше ми кед ше дахто биє. Барз ше фино складаме з учительку и любим же ме праве вона учи.
Лука Максимовски, Руски Керестур: Найбаржей ше ми пачи писац и раховац, а нє пачи ше ми же ше бавиме, то дакус допите, я ше лєм учиц любим. Учителька добра, нє вадзи ше.
Ана Клашня, Коцур: Любим школу и учительку, любим ше и учиц и бавиц ше.Пачи ше ми кед дацо ґлумиме.
Сара Такач, Руски Керестур: Найбаржей ше ми пачи учиц ше. Любим математику, музичне и руски. Учителька барз добра и нє барз кричи.
Кристина Сабо-Дайко, Руски Керестур: Пачи ше ми писац, раховац, бавиц ше. Любим и кед бешедуєме з учительку. Нє пачи ше ми бегац по цалей класи.