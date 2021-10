Лєм бод у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – ФК „Бачка 1923” – ФК „Червена гвизда” (Нови Сад) 1:1, стадион домашнєй екипи ФК „Бачка 1923”. Стретнуце судзели Неманя Николаш зоз Нового Саду, а помоцни судийове були Мирослав Чурчич и Деян Кресич зоз Тителю. Жовти картони у екипи Бачкей достали: Ненад Иґнїч у 10. минути, Стефан Деянович у 43. и Никола Шаренац у 66. минути.

БАЧКА: Неманя Иґнїч, Драґан Тривунович, Ратко Чирин, Райко Станкович, Предраґ Маркович, Никола Шаренац, Желько Тривунович, Ненад Иґнїч, Милан Роґич, Стефан Деянович, Деян Тривунович

У дзешатим колу Першенства у Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, дюрдьовска Бачка бавела процив екипи ФК „Червена гвизда” зоз Нового Саду.

Було то стретнуце, поведло би ше, двох екипох з подєднаким квалитетом и амбициями. На тот завод Дюрдьовчанє нє вихасновали предносц же бавя на своїм терену и пред свою публику. З другого боку, Новосадянє ше добре тримали и дому однєсли бод.

Перши полчас прешол без ґолох. Бавело ше углавним на штредку терена и чекало ше нагоду за контру. Но, очиглядно же таки нагоди нє було, а и тоти цо були, були нє вихасновани. У чежким бависку, бависку у хторим ше нє находзело прави рецепт за ґол, углавним прероби нервоза, та судия у першим полчасу подзелєл два жовти картони домашнєй екипи – Ненадови Иґнїчови за пригварку судийови у 10. и Деянови Стефановичови у 43. минути за оштри старт. У тей часци бависка и госци достали два жовти картони – Стефан Косєр у 28. минути за оштри старт и Неманя Бєланович у 33. минути пре исту причину. У першим полчасу нє було ґоли.

У другим полчасу слика на терену була подобна як и у першим. На перши ґол ше чекало 25 минути, дал го госцински бавяч Новица Николич. Бачка лєм два минути потим виєдначела резултат, а стрилєц бул Милан Роґич. Судия Николаш, у тей часци бависка, указал ище єден жовти картон у 66. минути и бавячови домашнєй екипи Николи Шаренцови за оштри старт, а госцом дал ище три – у 58, 78, и 85. минути, пре оштри старт и затримованє часу.

Же стретнуце було од самого початку напарте потвердзує и податок же зоз стретнуца виключени член фахово штабу ФК „Бачка 1923” Пера Топчиов. Його пригварки, як их охарктеровал главни судия Николаш, були нєпристойни, бритки и увредзуюци. То ше ридко случує, углавним кед судия прави вельо гришки и нє судзи як би требало.

После того стретнуца Бачка на шестим месце на таблїчки зоз 16 бодами, а прешлонєдзельови процивнїк екипа ФК „Черевна гвизда” на дванастим месце зоз 9 бодами.

На нєдзелю, у єденастим колу екипа ФК „Бачка 1923” будзе госц екипи ФК „Борац” зоз Нового Саду. Екипа Борца на дзешатим месце на таблїчки и ма 12 боди. Шлїдзи ище єдно чежке стретнуце за Бачку.

