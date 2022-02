Лєм нєбо му гранїца

„Авиону, руц нам бомбону!ˮ кричали дзеци, дакеди давно, патраци на нєбо, кед збачели гласну, желєзну крилатицу. Гоч прешли телї роки од першого зявеня авионох, фасцинация з нїма медзи людзми, тирва ище и нєшка. И док векшини вожиц ше на авиону остало лєм як мрия з дзецинства, Павле Венчельовски зоз Руского Керестура, вше блїжей ґу витвореню свойого циля же би єдного дня постал пилот.

Павле всестрана, млада особа, хтори активни и у култури и у спорту, грає на гармоники у Вельким оркестре Дома култури, дзе є заняти и як корепетитор танєчним ґрупом, тренира одбойку, а закончує и штварту класу штреднєй Медицинскей школи у Вербаше. За себе гвари же го вельо того интересує, лєм кед би мал вецей часу. До школи за спортского пилота Павле ше уписал прешлого року у Суботици, закончел ю за предвидзени 5 мешаци, а жаданє же би постал професийни пилот, у його случаю, ше нє народзело у дзецинстве… Вон на тоту идею пришол нєдавно, цалком спонтано.

– Пред двома роками, кед брат путовал на авиону до Нємецкей, бул сом го з фамелию випровадзиц на аеродром, и кед зме там сцигли, шицко у вязи з авионами ме одушевело.

Накадзи сом сцигол дому, почал сом глєдац цо вецей информациї на интернету. Нєодлуга сом ше уключел до „Аероклубуˮ у Новим Садзе, и од теди сом їх член. Там сом поряднє ходзел на аеродром и учел о даяких основох лєценя, та сом шицко тото там полюбел ище баржей – приповеда Павле.

БУДУЦИ ПИЛОТ МУШИ БУЦ ЗДРАВИ

Познате же єден од найважнєйших условийох же би ше дахто могол уписац до школи за пилота, то же би мал одличне психо-физичне здравє. Кед ше тот главни услов сполнї, потребне положиц теорийну и практичну часц, а потим шлїдзи закончуюци испит.

– Єдине условиє же би ше дахто уписал до школи за пилота то же би прешол психо-физични тест и тест обтерхованя при лїкарови за воздухоплївну контролу. После здравственого препатрунку, почина ше зоз теорию хтора тирва одприлики два мешаци. Я мал 9 предмети, односно 9 испити, а требало ми кус менєй як мешац же бим их попокладал. Вец ше идзе до Беоґраду покладац закончуюци испит. Потим почина практична часц, односно лєценє – толкує наш собешеднїк.

Обука за лєценє тирва 45 годзини, од хторих 15 годзини самостойне лєценє, а 30 годзини ше лєци з инструктором. Спочатку то шицко у зони аеродрома, формує ше круги, роби ше вежби одказованя мотора, вежба ше рижни позарядово ситуациї, а вец ше преходзи на рути.

– Рути на початку тирваю по годзину, а вец су и длугши. Кед прейду 45 годзини лєценя, вец ше конкурує за практични испит, на хторим ше лєци рута зоз випитовачом хтори каждого з нас оценює и на основи того ше достава дозволу – гвари Венчельовски.

Павле у тей хвильки збера искуства же би ше могол уписац до школи за професийного пилота, а условиє за тото – 100 годзини лєценя. Прето пришол на идею же би, док вон збера нєобходни годзини, заинтересовани Керестурци могли, вєдно зоз нїм, у спортским авиону, розпатрац панораму од Суботици по Керестур. Тото дожице кошта 150 евра за три особи, хтори би оставали „Аероклубуˮ, а Павле би на тот способ зберал нєобходни годзини лєценя.

– Тоти годзини лєценя ше збера так же ше нам кажде лєценє уписує до кнїжочки. Од Школи сом достал допущенє же будзем мац панорамски лєти и наздавам ше же ту назберам досц годзини. Прето сом пришол на идею же би людзе хтори би сцели розпатрац панораму, тото могли зробиц зо мну. Зоз инструктором зме обдумали руту окреме за Керестурцох. Рута идзе од Суботици по Керестур, опатра ше околни места – Бачку Тополю, Кулу, Червинку, цали Керестур мож фино видзиц… Направиме два, три круги и даяки лук же би ше видзело и Вербас и Србобран. Лєци ше на 600 метери, и то якаш стандардна висота у хторей лєциме, а у поради зоз контролу, кед нам допуща, можеме ше спущиц и до 300 метери, и вец валал ище красше видно.

Гранїци у рокох нєт, лєм нє шму тройо дзеци шедзиц коло мнє, а дзецко младше од 12 роки нє шме шедзиц на предку. Тиж, воженє муши буц през дзень, односно од виходу по заход слунка. Єдна рута тирва 60 минути. Повторюєм, я за себе нє наплацуєм нїч, лєм на тот способ доставам задармо годзини лєценя – толкує Павле.

СТРАХ ОД ВИСОТИ

Вшелїяк же найважнєйши фактор чи дахто вообще шеднє до авиона – страх од висоти и подозривосц чи шицко у авиону наисце таке безпечне. Аж и сама статистика, хтора гвари же можлївосци же би дацо пошло „наозайˮ скоро же анї нєт, нє бави вельку улогу, бо велїм, голєм на секунду прейдзе през главу – а цо кед праве я будзем тот винїмок? Но, Павле гвари же и вон сам ма страх од висоти, алє од лєценя у авиону нє. Прецо то так, нє зна анї сам, алє кажде хто уж сцигнє по тот уровень на хторим вон, видно же го страх давно напущел. А кед слово о безпечносци, дилеми нєт, понеже ше, як наш пилот гвари, потераз нїґда, нїч нєпредвидзене нє случело.

– Саме дожице горе у авиону цалком иншаке як на даяким обєкту. Я ше, наприклад, боїм од висоти. Кед бим ше мал випандрац на вельку висоту и патриц долу, нє могол бим. Алє у авиону, якош, иншаке чувство. Чежко то и описац док ше нє дожиє. На таких висотох, на початку прероби адреналин, полєцованє и пендранє дакус кристични момент, алє кед ше уж досцигнє тот уровень, вец шицко вельо опущенше. Особнє сом найвекши страх мал од того чи прейдзем лїкарски препатрунок, понеже ми шицки гуторели же го барз чежко прейсц. – франтує Павле и предлужує о безпечносци авиона…

– У Школи маме механїчара хтори препатра авион на кажди одредзени период. Роби ше технїчни сервис, а пред каждим лєтом пилот тот хтори треба же би порихтал путнїкох, авион, же би направел план лєценя и подобне. У сущносци, шицко цо вязане за авион, шицко роби пилот, окрем сервисованя. Цо ше нєприємносцох дотика, нє мал сом их нїґда.

Кед термични дзень, вец барз нєприємно лєциц, бо ше авион справує так як да го дахто руца. Подобнє як у турбуленциї алє, у сущносци, то шицко нормалне – прешвечує нас Павле.

Плани за далєй, наш собешеднїк вше ма. После назбераного искуства, любел би предлужиц школованє за комерциялного пилота, а центер за тото би пошвидко требал буц отворени у Суботици.

– Док назберам потребне искуство, наша школа ма спорозуменє зоз єдну школу за комерциялни авиони зоз Мадярскей, а центер у Суботици би требал буц отворени по конєц того мешаца. Школованє за комерциялного пилота тирва два роки, и вообще є нє тунє, коло 40 000 евра, док пейцмешачне школованє за спортского пилота коштало коло 7 000 евра. Но, наша Национална компания потримує наших пилотох и обично шицки цо конкурую достаню и роботу, а за роботу мож конкуровац и у швеце, та верим же то будзе мудра инвестиция – заключує Павле.

РОЗПАТРАНЄ ПАНОРАМИ ЗА 150 ЕВРА

– Пришол сом на идею же би людзе хтори би сцели розпатрац панораму, тото могли зробиц зо мну. Зоз инструктором зме обдумали руту окреме за Керестурцох. Рута почина од Суботици по Керестур и розпатра ше околни места. Лєци ше на 600 метери, а воженє муши буц док тирва дзень. Гранїци у рокох нєт, лєм же нє шму тройо дзеци шедзиц коло мнє, док дзецко младше од 12 роки нє шме шедзиц на предку. Єдна рута тирва 60 минути, а за три особи, кельо шму зоз мну буц у кабини, то кошта 150 евра. То цена за хаснованє авиона, а я за себе нє наплацуєм нїч, лєм на тот способ годзини лєценя доставам задармо – гвари Павле.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)