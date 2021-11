Майстрове на госцуюцих теренох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русина всоботу 13. новембра у Каравукове, одбавели предостатнє, 14. Коло, процив ФК Полет з резултатом 0:2 (0:1).

Специфичносц цалей єшеньскей часци першенства тота же фодбалере Русина вельо лєгчейше приношели боди зоз госцованя, як цо их освойовали на своїм терену.

Уж на самим початку, зоз наруценого корнеру за Русин, найлєпше ше знашол Филип Тома и у 10. минути дал красни ґол. Бул то и його перши ґол за Русин.

Зменьовали ше акциї з обидвох бокох, но найлєпша нагода за домашнїх була кед судия досудзел пенал на їх хасен. Домашнї бавяч зоз 11 метерох трафя стативу, хтора виходзи вонка зоз терену. На инициятиву помоцного судию, же ше ґолман рушал при виводзеню пенала, исте бице повторене. На щесце ґолмана Кронича, и у другим бицу домашнї бавяч преруцує ґол, зоз чим ше резултат, скоро по сам конєц, нє менял. Заш лєм, точку на цале змаганє положел Дарко Сушич, кед при самим концу, после шлєбодного бица, достал лабду у 16 метерох, прешол свойого чувара як и ґолмана, и „запечацовалˮ тото змаганє зоз красним ґолом на хасен Русина.

За Русин бавели – Деян Кронич, Стефан Тома (Боян Бранкович), Боян Голик, Александар Кочиш, Владан Вуйович, Деян Павлович, Филип Вуйович, Оґнєн Маркович, Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Филип Тома, Ваньо Колошняї. Ґоли дали – Стефан Тома, Дарко Сушич.

На нєдзелю, 21. новембра на Ярашу, фодбалере Русина одбавя остатнє 15. коло у єшеньскей часци ершпенства. До госцох приходзи остатнє пласована екипа Радничкого зоз Зомбору, а змаганє почнє на 13 годзин.

