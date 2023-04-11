МАК-ов лексикон – Жарко Остоїч

Жарко Остоїч з Руского Керестура, у тим месце закончел и основну школу и Ґимназию, а тераз студира на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе. Любов ґу рок музики приписує своїм родичом, гоч покрадзме послуха и подаєдну народну писню, у шлєбодним чаше грає на ґитари, а зна увариц и добру пасулю. Як совисни и чесни студент, найвекши страх ма од усмених испитох, а єдине цо го у тей хвильки може розплакац то кнїжка „Математичка анализа 1”.

Як ше розвивал твой музични смак од дзецинства по нєшка?

– Одмалючка сом найволєл слухац рок и подобну музику. У сущносци, шицко цо ма ґитари, понеже мойо родичи слухаю таку музику и вше ше така музика у нас слухала. Уж кед сом почал сам одкривац нови бенди и жанри, вше ишло у тим напряме, медзитим, мушим признац (гоч ми то чежко) же як сом поставал старши, так сом вецей „попущовалˮ новим жанром и ґенерално музики, та ми тераз важнєйше як доживюєм писню, а нє хторому жанру припада. Почало як строге слуханє лєм гард року и металу, а преросло до слуханя мегчейшого звуку як цо то наприклад инди рок, електронска музика, аж и по даєдна турбо фолк писня (мамо пребач!).

Цо тих дньох найвецей слухаш?

– Тих дньох найвецей слухам єден нови, а у ствари нє таки нови бенд, хтори ше вола Arctic Monkeys, потим єден сербски бенд, под назву Буч Кесиди, як и рижни файти електронскей музики. Подрозумює ше, тото шицко слухам после Звонка Боґдана. Звонко Боґдан на першим месце.

На хтору писню, спот або филм без винїмку пущаш слизи?

– Музика и филми нє маю таки ефект на мнє. Медзитим, то ми ше случує кед читам кнїжки, а кнїжка пре хтору ше вше розйойчим як мале дзецко вола ше „Математичка анализа 1”.

Ходзиш на спортски збуваня?

– Нє барз. Нє заинтересовани сом за спортски збуваня, гоч дакеди пойдзем патриц Русин кед бави на Ярашу.

Облюбене компютерске бависко?

– У, га єст вельо… Нє сиґурни сом же можем дац одвит тераз, бо ми нє приходзи на розум анї єдно, алє айде єдно най спомнєм: „Need for Speed: Most Wanted”, або як зме го волали кед зме були мали „нитворспидˮ. Любим рижни файти бавискох, алє обегованя ми перфектни прето же пущиш мозоґ на пашу, цалком ше опущиш док вожиш вируталну репрезентацию свойого авта зоз снох, 200 на годзину.

Стрипи?

– Стрипи мe вше прицаговали понеже сом одмалючка бул вельки фан Бетмена, и док сом бул младши зберал сом Бетмена и Спайдермена. Нє назберал сом вельо стрипи, алє ше цешим зоз свою малу колекцию.

У хторим филму/сериї биш любел кед би ци була додзелєна улога?

– Нїґда сом о тим нє штудирал, алє думам же бим ше добре указал у улоги даякого детектива або у подобней улоги. Думам же би ми ше удало прилагодзиц векшини улогох кед бим мал нагоду, окреме кед би ме тота улога на даяки способ зацикавела. Поведзме, даяки герой у акцийним филму з 80-их, або поведзме у даякей комедиї за младих як даяки студент ( гм….).

На цо найвецей трошиш часу на интернету?

– Углавним любим виглєдовац нови ствари и у шлєбодним чаше то звичайно патренє документарних филмох або читанє о тим, а велька часц того уключує и индийски туторияли за математику и програмованє.

Гобиї?

– Цо ше дотика гобийох, гобиї ми гранє ґитари и ходзенє до терховнї, гоч сом ше у остатнїм чаше опробовал и у вареню, и досц ми ше пачи. Мушим ше похвалїц же сом порихтал досц добру пасулю, гоч нє була така добра як у мензи, алє дойдземе и по тото.

Путованє за паметанє?

– Єст вельо таки путованя, медзитим, тоти хтори найбаржей паметам то турнеї хтори зме мали з Домом култури Руски Керестур. Кажда турнея була специфична и памета ше ю по дачим. Подзелєл бим ту даяки случованя, медзитим, цо ше случи на турнеї, остава на турнеї.

Цо ши найволєл робиц у дзецинстве?

– У дзецинстве сом барз любел єсц панирани („поховани”) шницли зоз билого меса. Нє вельо ше пременєло од теди, лєм же тераз под уплївом студентскей мензи, шницли волїм єсц з пасулю.

Цо ши барз нє любел робиц у дзецинстве?

– У дзецинстве сом нє барз любел єсц гращок. Гоч од теди прешло вельо часу, и гоч ми го нє таки проблем тераз єсц, и далєй ми є нє перши вибор.

Од чого ше боїш?

– Боїм ше од велїх стварох, найбаржей од усмених испитох, и колбаси з мензи (нє од тих двох ценких, алє гевта друга).

У чим биш ше любел опробовац, а ище ши нє?

– Повед бим за себе же сом авантуриста, и спрам того бим любел пробовац рижни ствари, як наприклад скаканє з падобрана, и дацо подобне тому. Тиж, и рижни традицийни єдзеня хтори нє таки характеристични за нашо поднєбє, з рижних бокох швета. А тиж и пробовац вожиц картинґ на мотодроме у Кули при мосце. Нїяк най найдзем часу за тото.

На цо найвецей трошиш пенєжи?

– Найвекша часц мойого буджету одходзи на єдзенє, понеже любим експериментовац и пробовац помишац рижни состойки кед дацо рихтам.

Яки совит биш дал младим?

– Вше пред виходом охабце себе фляшу з воду при посцелї, а после виходу, пред лєганьом, попийце на силу води кельо можеце. Нєт на чим!

Твоя животна девиза?

– Кед ши з дасчим нєзадовольни, а нє поробиш нїч же би ше то пременєло, вец ше нє маш право поносовац.

МАК-ов лексикон прешлїдзуєм Кристини Афич.