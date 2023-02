МАК-ов лексикон – Mихайло Планкош

Михайло Планкош зоз Суботици, режисер и историчар уметносци. Його музичне путованє почало зоз ґрупу Роса, а предлужели го 2Pac, My Chemical Romance, Kanye West и рижни други. Од литератури, у дзецинстве, наймоцнєйши упечаток на ньго зохабел роман „Гари Потерˮ, у „дозретшихˮ рокох були то Достоєвски, Хантер Томсон и Деян Тиаґо Станкович. За розлику од спорту, о филмох би могол приповедац гоч кельо, люби путовац, а през каждодньовосц ше водзи з девизу „Може и наютреˮ.

Як ше розвивал твой музични смак од дзецинства по нєшка?

– Почал сом од ґрупи Роса у бачиковим Юґу и обробкох популарних америцких писньох у виводзеню Штрумфох. У основней сом пренашол реп и вон ме якош и понєшка провадзи, алє ше тому фундаменту шицкого пододавало. Рок, алє баржей ґотик рок 90-их и даяка файта року инспирована з Бобом Диланом (Bob Dylan), як гевти класични метал бенди хторих, векшина рокерох облєчени до чарного, споминаю. Поп музика ми досц пасира тих дньох, алє углавним любим слухац музику хтора ма даяку приповедку… Диланова музика ю звичайно ма, Ворен Зевон (Warren Zevon), Тупак (2Pac), Дон Мек Лeин (Don McLean), Май Kемикал Rоменс (My Chemical Romance), Канє Вест (Kanye West) (у прешлосци), Еминем…, алє любим и таки мали ґениялносци як „Redboneˮ од Чайлдиш Ґамбино (Childish Gambino), або перши албум Андерсона Пака (Anderson .Paak).

Цо тих дньох найвецей слухаш?

– Oстатнї час поп найвецей слухам, и то поведзме Хаим (HAIM), доди (dodie), Рина Саваяма (Rina Sawayama), Оливия Родриґо, (Olivia Rodrigo), Антилоп Кид (Antilope Kid). Правда, зоз жиму ми до глави приходзи и Май Кемикал Ромeнс, як цо на екран приходзи Гари Потер.

Хтори кнїжки або писателє на це зохабели наймоцнєйши упечаток?

‒ „Чича Ґориоˮ у стреднєй, можебуц и Кафка… и добри, стари Достоєвски. У стреднєй и на початку студийох, вони ми були якош найинтересантнєйши. Нормално „Гари Потер” над шицкима (и нє интересує ме кед ше дакому нє пачи же го кладзем понад Достоєвского… га цо ви обчекуєце, же би на єденацрочне дзецко наймоцнєйши упечаток охабели Кафка або Достоєвкси? Яка би то дисфункционална особа була?) Гари Потер наш, а Достоєвского дзелїме з другима ґенерациями. Остатнї днї, роки, тото цо ми ше найбаржей попачело то Х. П. Ловкрефт (H.P. Lovecraft), Деян Тиаґо Станкович и Хантер С. Томсон (Hunter S. Tompson)… „Параноя у Лас Веґасуˮ („Fear and loading in Las Vegasˮ) думам же дакус поверхово похопене дїло.

Филми и режисере?

‒ А чу’ш! Нє патрим я филми га-га-га-га… По правдзе, нє знам. То баш чежке питанє. Тельо вельо филми патрим же ми чежко вибрац наймилши. Паоло Сорентино „Велька Красотаˮ („The Great Beautyˮ), бо шицко прекрасне. „In Brugesˮ(„У Брижуˮ),бо су шицки жалосни, а заш лєм шицко комичне и красне. „Borgmanˮ, бо шицко у нїм барз забавне и нєясне и нїч сом на концу нє похопел… правда, давно сом го и патрел. „Гари Потер”! Бо є корень зоз хторого рошнєм. „The young Popeˮ („Млади папаˮ), бо є прекрасни, алє ше нїч нє збува. „High Fidelityˮ бо кед Зое може буц страцена, можем и я. „Atlantaˮ, бо доказує же зме нє страцени алє же швет лавиринт. „We are who we areˮ, бо є якош вдерено сучасна серия.

Ходзиш на спортски збуваня?

‒ Любел бим ходзиц, алє сом нїґда нє почал и нїґда сом их анї нє полюбел. Наисце ми симпатична тота медитативносц у провадзеню спортского збуваня. Патриш, знаш точно яки правила (я нє знам), знаш цо добре, цо подле, та ше радуєш або ши нагнївани и шицко тото дзелїш зоз векшину людзох. И шицко видзе цо це нервира. Вентил. Алє ево, на 18 сом научел плївац, на 30 сом научел вожиц авто, а на 40 почнєм провадзиц спорти. Наисце.

На цо найвецей трошиш час на интернету?

‒ Ют’юб. Дописованє нє видзим як трошенє часу, чуєм ше з милима.

Гобиї?

‒ Путуєм кед можем. Алє ми робота гоби. Знїмац, упознавац швет през камеру. Вше дацо нове, дацо иншаке. Любим и робиц коло хижи, оправяц, доправяц и любим рошлїни.

Путованє за паметанє?

‒ Кажде. Якош дзе ґод пойдзем, вше ше случи дацо цикаве. Вше на даяки способ чежко одпутовац и вецка ше мам прецо цешиц же ми ше то удало. Облюбени места ми вироятно Италия, Истамбул и Париз.

Дзе биш любел одпутовац, а ище ши нє?

‒ Япон, Африка и Ню Йорк.

Концерт/представи хтори нїґда нє забудзеш?

‒ Га га, єдна представа у хторей сом и сам ґлумел, нормално. У Беоґраду у Културним центру „Rexˮ. „Нєподношлїва лєгкосц театруˮ ше волала представа и на концу була єдна часц представи хтору зме плановали бавиц док публика нє гласа же бизме престали. Дас 15 минути тирвала тота часц и єдна ґлумица ше два раз за тоти 15 минути питала публики же чи жадаю же би ше тото шицко закончело, чи жадаю предлужиц путованє. Першираз звичайно публика нє похопела озбильно, алє други раз або треци раз би уж гласали… Е, раз ше случело же пришол єден озбильни ґлумец и годзину и пол нє жадал подзвигнуц руку. Публика ше бунєла. Єдна колеґиня станула и замодлєла публику най гласаю же хто за тото же бизме нє прилапели же би єден допити чловек трапел ґлумцох. Медзитим, правила бависка були ясни, а ми на сцени були барз, барз щешлїви же дахто наисце прилапел бавиц ше з нами. Мали зме нагоду видзиц хто упартейши. И на концу випадли ми упартейши.

Цо ши найволєл у дзецинстве?

‒ Правиц ше же сом Бер Ґрилз (Bear Grylls) у дворе. Блато блато блато!

Три особи хтори биш поволал на вечеру, цо биш им порихтал и о чим бисце бешедовали?

‒ Николас Кейдж (Nicolas Cage), Канє Вест (Kanye West) и Славой Жижек. Порихтал бим єден колач хтори моя мац люби правиц, зоз нємлєтим маком, а бешедовали бизме о єдзеню, о Канєови, вецка бизме ше повадзели зоз нїм та би вон пошол, а вец бизме бешедовали о дачим цалком random… о пчолох, лєбо о филму хтори би Жижек и Кейдж зняли на тему Кока-коли, а вецка би ше Канє врацел и прешвечовал нас же тот филм треба же би бул о нїм. На концу бизме то прилапели под условийом кед обеца же ше нє будзе бавиц з политику и кед предлужи правиц музику як пред 15 роками.

Залаєш дакеди?

‒ Ууууууууу я барз любим лац! Е тераз, важна розлика медзи лацом и помедзи пригварку (односно узречицу). Думам же, оваай, као, значиии, őőőő, думаааам… у сущносци, вельо горши од лацох. Лаце, на даяки способ, вираз креативносци особи и єдного народу. Пригварки вираз процивного. Звичайно хаснуєм мадярски лаца у Сербиї, а сербски у Мадярскей… Якош ми так природно придзе. Алє, мам и наймилши. Вони длуги и бридки, барз бридки. Наприклад, єдно лаце спомина куцова и його рубин червени талант у комбинациї зоз одредзенима часцами анатомиї безобразней особи хтора заслужела буц викритикована. Якош зоз лацом стоїм исто як и зоз музику – нє важне конкретне слово, алє приповедка и значенє споза приповедки.

Од чого ше боїш?

‒ Од вшелїяких стварох – замиканє дзверох, явних наступох (алє их и любим, окреме кед нє знам текст напамят), шмерци, войни, гипогондер сом :)

У чим ши найлєпши?

‒ Накадзи подумам же дацо барз добре знам робиц, накадзи сом самоуверени, такой зезнєм тото цо робим. Такой дацо забудзем лєбо поробим лєм до поли. Знам я же ми койцо добре идзе, алє на тим вельким швеце, дзе нас єст 8 милиярди, я нї у чим нє найлєпши, алє думам же ми то анї нє треба.

У чим би ши ше любел опробовац, а ище ши нє?

‒ Черепкарстве.

На цо найвецей трошиш пенєжи?

‒ Фото-опрему и путованє.

Твоя животна девиза?

‒ Може и наютре. Кед же ше муши пороби ше нєшка, алє…

МАК-ов лексикон прешлїдзуєш кому?

– Наташи Еделински Миколка.