ШИД – Медзи 65 малженскима парами хтори достали безплатно хижу од Министерства за старанє о валалу и малженска пара Илия и Ясмина Стевич з Ямени, валала у општини Шид.

На подписованю контракта, окрем Стевичових, бул и помоцнїк предсидателя Општини Шид за социялну политику Небойша Илич, хтори подписал контаракт у мено локалней самоуправи.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)