Малим матурантом коцурскей школи уручени свидоцтва

КОЦУР – У просторийох коцурскей Основней школи „Братство єдинство”, у лєтнєй учальнї, пондзелок, 28. юния, малим матурантом уручени свидоцтва о законченим основним образованю. Попри свидоцтвох, школяре достали и дипломи котри здобули под час школованя, як и Вуково дипломи.

Директорка Основней школи Сенка Мученски шицким присутним школяром повинчовала на посцигнутим успиху, и вєдно зоз класнима старшинами, пожадала им вельо щесца у дальшим образованю и у живоце.

З тей нагоди школяре седмих класох випровадзели своїх товаришох и каждому матурантови уручели ружу. Найуспишнєйши школяре за свой труд були наградзени зоз кнїжками и дарунками, а окреме похвалєни школяр ґенерациї Иґор Чордаш, школяр руского оддзелєня.

За будуцих стредньошколцох тераз шлїдзи пополньованє лїстини жаданьох, а потим и упис до жаданих стреднїх школох.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)