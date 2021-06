Малим матурантом уручени дипломи, отримани и матурски вечар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа Петро Кузмяк вчера вечар шветочно випровадзела своїх 32-їх школярох осмей класи, тє. малих матурантох, уручела им дипломи на шветочней програми, а матурски вечар им орґанизовала у школскей терпезариї. Уручене и припознанє Школяр ґенерациї Ґлориянови Штранґарови школярови VIIIб оддзелєня, як и припознанє за найлєпшого школяра VIIIa оддзелєня Теодори Фа.

Матуранти ше перше у шветочней колони зоз своїма учительками и класнима старшинами зоз школи прешпацирали до центру валала и назад до школского парку, дзе им младши товарише седмей класи пририхтали пригодну програму, на хторей присуствовали и наставнїки и родичи школярох.

Од матурантох ше перше одпитала директорка Школи Наталия Будински, а вец и оддзелєнски старшинове Лидия Пашо, Зденко Шомодї и Славко Надь (за специялне оддзелєнє). Потим им подзелєли 13 дипломи за одлични успих на концу осмей класи, од чого три Вуково хтори достали Ґлориян Штранґар, Андрея Надь и Хелена Новта. Єденацецеро школяре посцигли барз добри успих, а осмеро добри. Уручени и окремни дипломи и припознаня за успихи на змаганьох и закладаня зоз поєдинєчних предметох.

Потим у школскей терпезариї пририхтани матурски вечар.

