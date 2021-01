Мали: Держава помогнє шицким гражданом

БЕОҐРАД – Министер финансийох Синиша Мали виявел вчера за РТС же приявйованє за нови пакет помоци гражданом почнє у априлу, як и тото же цали пакет помоци гражданом и привреди виноши коло 235 милиярди динари, а кед до ньго буду уключени и вельки подприємства годзен досцигнуц вредносц аж 250 милиярди динари, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Мали наглашел же, цо ше дотика помоци полнолїтним гражданом, перши 30 евра помоци буду у маю, други 30 у новембру, а пензионере достаню додатни 50 евра у септембру.

Мали гварел же хто ше прияви за перши 30 евра, автоматски достанє и други 30. Нє потребне ше приявйовац два раз.

Кед слово о помоци привреди, здогаднул же микро, мали и штреднї подприємства, як и поднїмателє достаню три раз по 50 одсто минималного заробку, же тота потримовка покрива марец, април и май, же виплацованє почнє у априлу за марец, и же ше предлужи у наступних двох мешацох.

Секторску помоц котра виноши 600 евра по автобусу у тирваню од шейсцох мешацох достаню автопревознїки, покля держава роби у ище двох напрямох.

Министер Мали поручел же Сербия нє будзе преставац помагац покля тирва криза.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)