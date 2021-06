Мали каратисти покладали за жовти паси

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мали каратисти, тє. 13 члени Карате клубу (КК) Русин котри маю од пейц до 10 роки, 25. юния покладали испит за жовти паси, а тиж тельо достали дипломи за били паситє. за тото цо научели од основох того спорту.

Активносци керестурских каратистох обновени у фебруару того року, понеже пред тим пришло до одходу потерашнїх членох на школованє до других штредкох. Роботу зоз наймладшима обновел предсидатель Михал Орос, а помоцнїк му Наташа Ковачевич котри водзели два возросни ґрупи тє. вєдно 26-ерих початнїкох у каратеу.

Прешлого штвартку, 24. юния, нащивели их представителє Карате клубу Гайдук зоз Кули зоз тренером Зораном Рашковичом. У ґрупи пейцох членох бул и Керестурец Ґлориян Штранґар, успишни каратиста котри тиж як мали тренирац почал у Русину, а даскельо роки наступа и освоює медалї за кулски клуб.

За КК Русин на шоре павза през цали юлий, од авґуста почню тренинґи и вежби у лєшику, а потим знова у керестурскей гали.

