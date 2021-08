БЕОҐРАД – Министер финансийох Синиша Мали наявел же 22. септембра пензионером будзе виплацене по 50 евра державней помоци, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

У вияви за ТВ Прва, министер Мали гварел же у новембру шицки гражданє достаню по 30 евра, у децембру ище по 20 евра.

На початку идуцого року пензионером будзе виплацене ище по 20 тисячи динари. Министер Мали гварел же на схадзки Социялно-економского совиту заключене же числа указую же ше идзе напредок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)