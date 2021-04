Мало тарґовцох, а мало и купцох

Од початку епидемиї и борби процив корона вирусу, котра тирва уж рок, пияци и велї продукователє котри свойо продукти понукаю праве там, прецерпели вельки утрати.

Прешлого року пияци пар мешаци були и позаверани, а забрани було и того року як ше погоршала епидемийна ситуация. Кед ше ґу тому дода и звекшанє цени закупу места на пияцу, пиячарини, остава упечаток же ситуация за тарґовцох нєвигодна.

Прешлого пиятку, преходзаци по коцурским пияцу, могло заключиц же нєт вельо анї тарґовцох, алє анї купцох. На столїкох углавним сезонска желєнява и овоц, подаєден столїк зоз шматами и иншакима продуктами, обуй, сезонске квице… Предписани мири защити и социялна дистанца ше почитовалo. По словох векшини тарґовцох, пияц у Коцуре у одношеню на предходни часи барз ослабнул, а кед ше така ситуация предлужи – пияц препаднє цалком.

ДРАГИ И ЗАКУП И ПИЯЧАРИНА

При тарґовкинї зоз валалу на столїку швижа желєнява котру сама продукує – млада цибулька, желєна шалата, мархва, петрушка, цвикла, бундавки… Шицко швиже, домашнє и квалитетне, гвари вона, алє и тото кус желєняви цо принєше на пияц, нє попреда.

– Ситуация на коцурским пияцу нїяка. Мой упечаток же пияц знїщени, од предпрешлого року кед зоз пияцом у Коцуре почало управяц ЯКП ,,Комуналєц” зоз Вербасу. Цени закупу подзвигани зоз 1 500 динари на 6 000 динари, подзвигани и пиячарини, и тарґовци просто посцекали. Пияц кратко тирва, лєм два годзини и уж ше людзе розиходза. Нєт тарґовцох, нєт купцох, ми котри придземе, нє маме кому попредац робу котру принєшеме. Тото цо попредаме, заробок даме за закуп, та на концу – зач робиме?

По єй думаню, кед ше нїч нє пременї, о рок-два пияц у Коцуре цалком препаднє. Вона ходзи и до Вербасу на пияц дзе ситуация кус лєпша, алє як гвари, уж роздумує кадзи би далєй, прето же шлїдуюцого року нє планує вообще приходзиц пиятками на коцурски пияц.

– Прешлого року нам ше поспишело попредац шицку желєняву котру зме випродуковали, без огляду же були забрани и пияци нє робели, ми предавали дома. Жаль ми же тераз так, алє думам же велї фактори вплївую на терашнї нєвигодни стан. Коло каждого пияцу вибудовани и маркети, даю людзом можлївосц виплацовац на рати, и вец ше купци одлуча купиц робу з увозу, гоч и менєй квалитетну, за меншу цену.

НЄТ КОМУ ПРЕДАЦ

Михаль Баланґо, продукователь желєняви зоз Вербасу, гвари же до Коцура на пияц ходзи 15 роки, алє дума же тот рок будзе остатнї зоз тарґовеньом у тим валалє. Попри мархви, петрушки, цибулї и желєней шалати, на його столїку и ретхви, шпинат, кромплї, алє як гвари, векшу часц того цо принєше анї нє преда.

– Лєм кед ше огляднєце, видзице же нєт анї 10 муштериї, и може вам буц ясна ситуация. Як пияц у Коцуре превжал ,,Комуналєц”, пияц вше слабши. Обецали нам же положа стрехи над столїки, вельо того нам обецали, алє окрем же означени и виписани числа столїкох, нє зробене нїч. Тот пияц направени од месного самодоприносу, и скорей цени закупу були вельо менши, приходзели велї валалски мали продукователє, предавали на дробно, алє людзе циркуловали. Як го превжали, дзвигли цени закупу и пиячарини и то розплашело тарґовцох, а и купцох. Ходзим на пияци и до околних валалох и вшадзи ситуация подобна.

Цена роби котру продукователє понукаю остала иста, бешедує Михаль, а шицко друге подрагшело – нашенє, штучни гної, гориво… А нє иду им на руку анї забрани и ситуация зоз вирусом корони.

– Прешлого року зме за тот час док нє робели пияци одруцели 7-8 тисячи главки шалати, вельке количество шпинату, а так будзе и того року. Нїяку помоц од держави нє доставаме, прето же ше нам, малим продуковательом, нє виплаци анї питац помоц – док позбераме документацию за врацанє средствох, уложиме вецей пенєжи за тоти документи котри мушиме виплациц як цо бизме достали на концу. Помоц доставаю вельки продукователє, а ми ше знаходзиме як знаме.

Дакеди людзе ходзели на пияц бо звикли, же би ше прешейтали, видзели дакого, побешедовали, дружели ше, а и купели дацо швиже – гвари Михаль. Векшина купцох тераз ше преориєнтовали на маркети, и по його словох, мали продукователє випадли чарни овци, бо нє маю кому предац свою робу на пияцу. Зоз вкупну ситуацию тот продукователь з Вербасу нєзадовольни, а покля будзе так – остава питанє…

ПОНУКНУЦ ТОТО ЦО ЛЮДЗОМ ТРЕБА

Сакач Мария од `72. року предава на пияцох. На єй столїкох було и шмати, рижней козметики, ручнїки, судзини, обуй, по робу ходзела до околних державох и, як ше здогадує, пияци вше крашнє функционовали – було людзох, було роботи, и вше скоро шицко попредала. Тераз, бешедує нам 81-рочна тарґовкиня Мария, часи ше пременєли.

– Предавам цибзари, цверни, игли, ботоши, дацо цо сама нашиєм, як шедзиска за бициґли, заглавчки, „навлаки” за заглавки, торби… Треба роздумац цо треба людзом, цо прейдзе, треба мац чувство за тарґовину. Ходзим кажди пияток ту на пияц, и будзем ходзиц покля сом годна. Дакус побешедуєм з людзми, дацо предам и я задовольна. Нє розумим лєм прецо так подзвигали цени закупу столїкох, то нє у шоре, та з того боку мож повесц же ситуация чежша. Наприклад, придзе жена з кошарку вайцох и муши заплациц 150 динари кед лєм кошарку положи на жем. Вона муши предац 15 вайца же би пиячарину виплацела, та зач вец робиц – щиро толкує нина Сакачова.

НАЙЛЄПШЕ ТАРҐОВИНА ИДЗЕ НА НАЙЛОНУ, У НОВИМ САДЗЕ

Же ситуация за тарґовцох нєвигодна, и же тарґовище подле гвари и Миленко Марич зоз Равного Села, котри роками приходзи до Коцура на пияц и Коцурцом понука рижну обуй.

– З предаваньом обуї ше озбильно занїмаме уж роками, предаваме рижни файти папучох, патики, ципели, и ходзиме по велїх местох на пияци. Подло идзе и у Вербаше, Змаєве, Степановичеву, Руменки, Темерину, мало купцох єст и нє мож заробиц. Ситуация добра, мож повесц, лєм у Новим Садзе на Найлон пияцу. Думам же векши цени закупу и пиячарини нє тельо вплївовали на тото же слаби пияц у Коцуре, просто нєт пенєжи на тарґовищу. Подла ситуация, озда обстанєме, прежиєме, алє зме нєзадовольни у тей хвильки – щиро гвари Марич.

ЛЮДЗЕ КУПУЮ КВИЦЕ

Продукователь квица зоз Руского Крестура Шандор Грубеня на пияцу понука квице котре продукує у своїх пластенїкох и за початок сезони, як гвари, досц є задовольни. На пияцох по околних местох є каждого дня, лєм пондзелками є дома.

– Цо ше дотика пиячарини, углавним вшадзи таки цени. Проблем у тим же коцурски пияц барз кратко тирва, вельо єст празни столїки, а то значи и вельо менєй купцох, менєй ше предава, шицко то єдно друге цага. Квице ище, можем повесц, людзе и купую. То сезонска роба, тераз нам час же бизме предавали, лєм най ше так предлужи и най нє позавераю пияци, та будзе добре – оптимистично бешедує Шандор.

Прешлого року, з оглядом на цалу епидемийну ситуацию, гвари тот керестурски квицар же до конца и добре прешло.

– Вельо зме предавали з дому, ношели людзом цо нам наручели, и до конца зме ше вицагли. Тераз зме каждодньово на пияцох, маме квица у понукнуцу и дома, роби ше, та лєм най так останє и я будзем задовольни – з ошмихом закончел приповедку керестурски продукователь квица Шандор Грубеня.

