Мало хибело за одход на Державне першенство

РУМА – Внєдзелю, 8. мая, закончене рукометне першенство Войводини за дзивчата до 14 роки, а закончуюци турнир отримани у Руми на хторим участвовала екипа женского Рукометного клубу „Оджак” хтора, у тей лиґи, того року завжала 5. место, а за хтори бавели и три рукометашки з Руского Керестура – Марияна Сивч, Емина Няради и Аня Симич.

Гоч екипа з Оджаку мала исте число бодох як и штвартопласована екипа Круле зоз Сивцу, Сивчанки мали лєпшу ґол розлику, та прето завжали место висше, односно 4. место.

Перши на турниру була екипа Словен зоз Руми, друге место припадло екипи Халас Йожеф зоз Ади, а треци були рукометашки клубу Рума.

Рукометашком оджацкого клубу хибело кус вецей щесца, бо ше праве перши штири екипи пласовали на Державне першенство хторе шлїдуюцого викенду будзе отримане у Кралєве.

Екипу предводзели їх тренере Славко Надь и Ґоран Вєштица зоз Крущичу.

