ШИД – Комесарият за вибеженцох и миґрациї Републики Сербиї донирал 200 медицински мантили за здравствених роботнїкох Дома здравя.

Дарунок у мено Комесарията вчера новому директорови Дома здравя др Иванови Ґаїчови, придал руководитель Прилапююцого центра за миґрантох у Адашевцох Драґан Велимирович.

З тей нагоди були присутни и помоцнїк предсидателя Општини Небойша Илич, задлужени за социялну питаня, покраїнска посланїца Деяна Крсманович, як и заняти у Доме здравя.

