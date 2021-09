Марийова понїзносц вше актуална

ДЮРДЬОВ – Швето Рождество Богородици и свой Кирбай, Дюрдьовчанє з госцами з Нового Саду и Ґосподїнцох преславели вовторок, 21. септембра, зоз шветочну Службу Божу хтору предводзел парох кулянски о. Дамян Кича. Сослужели о. Дарко Рац, о. Владимир Еделински Миколка, о. Алексий Гудак, о. Данил Задрепко и о. Борис Холошняй. Домашнї паноцец о. Михаил Холошняй шпивал у Хору „Розанов”, а шпивали и члени тогорочней лєтнєй дзияцкей школи у Дюрдьове.

Апостол читала Ксения Вереш, а о. Владимир Еделински Миколка у своєй казанї наглашел же Мария, мац Божа, зоз свою шлєбодну волю гварела „Най ми будзе по слове Божим”, прецо вона и велька, и понїзна.

Як гварел о. Михаил, церква у Дюрдьове пошвецена ище 1900. року, а того року хвиля послужела, та була досц нащивена и вашарска часц Кирбаю.

