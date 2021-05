Марина Барна ше пласовала на Републичну смотру рецитаторох

ДЮРДЬОВ – Вовторок и стреду, 11. и 12. мая, отримана Покраїнска смотра рецитаторох за два возросни ґрупу – за младшу и штредню, на хторей участвовали и рецитаторе зоз Дюрдьова. Вони рецитовали по руски, а спред Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко.

У младшим возросту рецитовал Владимир Молнар, у штреднїм Марина Барна и Иван Молнар. На Републичну смотру рецитаторох пласовала ше Марина Барна.

Нєшка, 14. мая, отрима ше Смотра за старшу возросну ґрупу, на нєй по руски зоз Дюрдьова и спред дюрдьовского Дружтва будзе участвовац Валентина Салаґ.

