Мартина Уйфалуши школярка ґенерациї у Коцуре

КОЦУР – За школяра ґенерациї у коцурскей Основней школи „Братство єдинство” за школски 2021/2022. рок вибрана школярка осмей класи руского оддзелєня Мартина Уйфалуши.

Мартина под час свойого школованя зазначела окремни резултати на окружних и републичних змаганьох з руского язика и язичней култури. Тиж, ношитель є припознаня „Славка Сабадош” од першей по осму класу.

Од пиятей класи, накадзи ступела до висших класох, Мартина участвовала на вецей змаганьох зоз рижних обласцох. Школярка є и Основней музичней школи у Вербаше, инструмент ґитара. За свойо интересованя, схопносци и указане знанє на числених змаганьох достала вецей припознаня, а ношитель є и Вуковей дипломи.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)