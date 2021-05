Матеа Югик и Ивона Рац ше пласовали на Войводянске школске атлетске першенство

ЗОМБОР – На Окружним школским атлетским першенстве, хторе отримане штварток, 29. априла, на Городским стадиону у Зомборе, участвовали и 19 школяре од 2. по 6. класу Основней школи зоз Руского Керестура, а на Войводянске школске атлетске першенство пласовали ше Матеа Югик и Ивона Рац.

У дисциплини скаканє до висока, Ивона Рац завжала 1. место, а тиж 1. место завжала и Матеа Югик у дисциплини руцанє кулї. Други места завжали – Емина Няради у скаканю до далєка, Теодор Штранґар у дисциплини скаканє до висока, а Марко Колошняї у руцаню кулї, док треци места у дисциплинох руцаня кулї припадли – Марияни Сивч и Адриянови Гардийовому.

На змаганю участвовали коло 250 дзеци Заходно-бачкого округу, водзели их тренере Саня Еделински и помоцнїк тренера Валентина Тиркайла, а за першопласованих, штредком мая, будзе отримане Войводянске школске атлетске першенство.

Окружне змаганє у Зомборе отримане зоз випочитованима епидемийнима мирами.

