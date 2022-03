Матей Макаї и Матей Сабадош успишни на Державним першенстве

ВЕРШЕЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Столнотенисере Русину у прешлим мешацу одбавели три кола у Спортскей гали у Русим Керестуре, од хторих у єдним однєсли побиду док два страцели, а того викенду, 12. и 13. марца, Матей Макаї и Матей Сабадош участвовали и на Державним першенстве Сербиї за младших катедох и юниорох хторе отримане у Вершцу.

У спортскей дворани Милениюм домашнї дочекали коло 230 столнотенисерох у катеґорийох од 12 по 17 роки зоз цалей Сербиї.

Матей Макаї после достатих двох партийох випаднул, та ше у своєй катеґориї младших кадетох на концу нашол медзи 16 найлєпшима, док Матей Сабадош ше од коло 100 змагательох у катеґориї юниорох нашол у 64 найлєпших столнотенисерох Сербиї.

На соботу, 19. марца, столнотенисере Русину госцую у Бечею дзе одбавя 12. коло, а такой шлїдуюцого дня, одбавя дома процив СТК Тиквара 2.

