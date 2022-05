Матуранти участвовали на трибини о безпечносци у транспорту

ЖАБЕЛЬ – Кампаня под назву „На матуру без автох“, хтору каждого року традицийно реализує Аґенция за безпечносц транспорту Републики Сербиї, реализована и у Жаблю, вчера 12. мая.

Орґанизована трибина на хторей матурантом жабальскей Штреднєй школи указане на важносц почитованя правилох у транспорту, а могли чуц искуство єдного леґиня, хтори пре нєщесце у транспорту остал у кочику кед мал 18 роки. На трибини зоз матурантами бешедовали и полицає и заняти у першей помоци.

Матурантом були приступни симулаторе чолного вдереня и преврацаня, чиї циль бул же би им ше приблїжело важносц правилного хаснованя сиґурносного ременя. Тиж так, присутни могли випробовац и „пияни окуляри“, за одредзени промили алкохолу.

Кампаня ше реализує на териториї Републики Сербиї скорей отримованя матурских вечарох. Предсидатель Општини Жабель, Урош Раданович, подзековал шицким хтори

