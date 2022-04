Мацерова руска кухарка за нови ґенерациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У сали керстурского ресторану „Червена ружа” пияток, 22. априла, после трицец рокох од прешлого подобного виданя, представена нова кухарка за нови ґенерациї – „Мацерова руска кухарка”.

Модератор промоциї бул директор и ношитель того проєкту др Борис Варґа, а учашнїки редакторка виданя Блаженка Хома Цветкович, коавторка рецептох Любица Няради и фотоґрафкиня Ивана Медєши.

Домашня атмосфера, розгварка зоз авторками як и преполни стол єдлох по рецептох зоз тей кухарки, спонукли присутних на щиру и приємну розгварку.

Видаванє Мацеровей кухарки лєм перша часц того проєкту, док друга и треца буду реализовани нєодлуга. З оглядом же Мацерова кухарка репрезентетивне виданє котре представя Руснацох и нашу традицию ту и у швеце, тота кухарка дожиє и виданє на сербским и анґлийским язику.

О тим дзе мож купиц Мацеровур уску кухарку и под хторима условиями, мож пречитац на ТИМ ЛИНКУ.

