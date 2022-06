„Мацерова руска кухарка” и попис 2022.

Правенє „Мацеровей рускей кухарки” почало концом 2018. року, кед сом превжал функцию директора НВУ „Руске слово”. Почал сом з розгварку зоз Блажену Хома Цветкович, котра у тей обласци мала искуства, бо концом осемдзешатих сотрудзовала на єдним таким виданю и на тоту тему писала дипломски. Мали зме лєм идею и длуства у фирми, котри перше требало врацац. Розробели зме методолоґию, почали робиц на змисту. За два роки, приповедали зме зоз вецей фотоґрафами, глєдали зме хто будзе вариц єдла. Мали зме буджет – нула. Екипи котри зме назберали ше розпадали, нє бул сом сиґурни як то будзе исц, алє сом бул прешвечени же сучасна руска кухарка то нє лєм кнїжка з рецептами.

Концом 2019. року бешедовал сом зоз старим приятельом Атилом Ковачом, познатим гражданским активистом, видавательом и шмелим борцом за людски права на нємилосердним Балкану. Нєдавно ше врацел зоз иножемства и тераз є успишни бизнисмен, а вше бул Ворхолов Руснак. Упознали зме ше кед сом 2000. року почал робиц за українску секцию ВВС, достал сом у Львове число телефона представителя Amnesty International зоз Сербиї, у случаю же би нас Слободан Милошевич позаверал. Пришол сом на Балкан и наволал, явел ше Атила и почали зме ше радзиц. Вец ми ше опитал чи можеме бешедовац по руски. Зоз Атилом зме ше и тераз чули по питаню правох меншинох у Польскей, а закончели на рускей кухарки. Кухарка важна, гварел, прераховал средства без хторих бизме нє могли анї почац, анї закончиц виданє и гварел же жада остац анонимни. Першираз о нїм пишеме.

З просвитну роботнїцу и гражданску активистку Любицу Няради шицко цо зме робели мало 100 одсто реализацию и успих. Почали зме 2020. орґанизовац Волонтерски камп у архиви НВУ „Руске слово” и попоносовал сом ше єй же нє можеме найсц хто би нам варел за нову руску кухарку и же шицким, цо зме з нїма бешедовали, треба вельо часу. Любица гварела же вона будзе и за пар мешаци закончи коло сто рецепти. Нє верел сом, алє предходне искуство сотруднїцтва з ню давало найвекше препорученє.

Фотоґрафа тиж чежко було найсц. Проєкт ше розцагнул, тих цо зме и нашли, одходзели на други проєкти. Муши то буц хтошка хто зна як випатра руски мацеров и бабов стол за полудзенок. Шицки препорученя указовали на Ивану Медєши, котра мала искуство зоз озбильнима фирмами.

Любица уключела свой супер шпоргет, а наш дизайнер Иґор Орсаґ софтвер за прелом и до конца 2021. року „Мацерова руска кухарка” була готова. Вельо нам часу вжали тексти, їх доробок, тестираня рецептох при рижних ґенерацийох. Лекторка Ясмина Дюранїн, котра ма искуства зоз рубрику и акцию „РуСмак” у „Руским слове”, пошвецено лекторовала материял. Бо, „Мацерова руска кухарка”, як зме гварели, то нє лєм кнїжка з рецептами, то и едукативни проєкт у котрим єст описи рочних часцох и нагодох кеди ше єдла рихтало, а тиж стол за Крачун, Вельку ноц, Кирбай и дисновтор.

Екипа „Мацеровей рускей кухарки” ше нїґда у цалє нє стретла, першираз зме ше у векшим чишлє видзели на промоциї у Руским Керестуре. Теди сом наявел же огромне интересованє за „Мацерову руску кухарку” порушує идею за єй преклад перше по сербски, а вец по анґлийски. Нєдавно нам знова були продуценти зоз популарней „Kuhinja TV” же би знїмали серию правеня єдлох. Порадзене же би знїманє требало буц од октобра, док ришиме нашо порядни нукашнї кадровски процедури.

Нє шицки зме исти. Дармо, нє шицки любя руски кнїжки, писнї и културу. Алє мало познам тих кому нє смакую руски традицийни єдла. То цошка цо преверене, цо прежило вики. Зато швидко и нєстава тираж „Мацеровей рускей кухарки”, уж предане 3/4 тиражу, явяю ше и купую ю людзе котрим ше вяза зоз Руснацами траци. Прето на промоциї кухарки у Руским Керестуре висловенене становиско же „Мацерова руска кухарка” пред Пописом 2022, може пребудзиц и тих цо им руске єдзенє остатня вяза зоз руским идентитетом.

