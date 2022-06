„Мацерово руски кухарки” додзелєни найвреднєйшим кухарком

РУСКИ КЕРЕСТУР – Новинско-видавательна установа „Руске слово” на Фестивалу традицийних руских єдлох „Смаки традициї” у Руским Керестуре додзелєла кнїжки „Мацерова руска кухарка” Славици Катона и Лїляни Еделински.

Славица Катона и Лїляни Еделински медзи найактивнєйшима сотруднїцами популарней рубрики „Горуци тепши”, котра виходзи кажди тидзень у новинох „Руске слово”. За активносц и посиланє своїх рецептох до тей рубрики, кнїжки „Мацерова руска кухарка” достаню и Милана Младеновски зоз Жаблю и Лариса Цвеїч зоз Нового Саду (Сарбрукену).

Рубрика „Хладок и горуци тепши” виходзи у новинох „Руске слово” од 2016. року як лєтня рубрика, а од 2018. року вона под назву „Горуци тепши” виходзи кажди тидзень.

Поволуєме наших читачох же би за „Горуци тепши” и далєй посилали свойо рецепти на имейл: ruskeslovodtp@gmail.com.

(Опатрене 55 раз, нєшка 55)