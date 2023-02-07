Мац дзеку, буц упарти и кажди сон мож витвориц

Живот на валалє дакеди зна буц покус огранїчени за тих хтори сцу дацо посцигнуц, опробовац ше у дачим новим, у чимшик цо нєкаждодньове. Филип Гарди зоз Руского Керестура, двацец шейсц рочни леґинь, мал задумку же би отворел терховню у своїм валалє. На перши попатрунок реализованє тей задумки нє випатра так чежко и компликовано, алє кед ше войдзе дакус глїбше, нє так то анї лєгко як цо велї думаю.

– Идея о отвераню терховнї ми ище давно пришла на розум лєм требало досц часу же би ше ю реализовало. Сцел сом отвориц терховню праве у Руским Керестуре, прето же думам же була потребна у нашим валалє – толкує Филип.

Филип ище скорей тренирал ММА, а после почал ходзиц до терховнї дзе тренира уж даскельо роки.

– Отвориц дацо на валалє вельке виволанє, алє думам же сом принєсол добру одлуку и же сом нє погришел зоз тим крочайом хтори сом направел. Затераз сом задовольни як ше шицко одвива. Понеже сом на початку, наздавам ше же з часом шицко будзе исц ище лєпше и же вежбанє и здрави способ живота зажиє у нашим валалє – гвари Гарди.

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Кед у питаню возрост и пол, до терховнї ходза и дзивки и леґинє, а тиж так и хлопи и жени. Нєт нїяке огранїченє цо ше дотика полу и рокох, важне лєм почитовац правила котри мож пречитац на Инстаґрам профилу самей терховнї @alphagym025.

– Амбициозни сом и, нормално, з часом бим любел терховню поставиц на єден висши уровень. Купиц нови справи за вежбанє, послухац предкладаня и суґестиї членох хтори ходза вежбац. Закончел сом курс за персоналного тренера так же сом сертификовани персонални тренер, алє плануєм ше и далєй едуковац и закончиц ище даяки курси – визначує Гарди.

ФИЛИП ВШЕ ДЗЕЧНИ ПОМОГНУЦ

Кед дахто приходзи першираз до терховнї и нє зна точно як правилно поробиц даяку вежбу, Филип вше ту и дзечнє помогнє. Обяшнї шицко цо ше дотика хаснованя справох, хтора справа за хтору часц цела служи, як ше виводза одредзени вежби, а предложи и як би, по його думаню, тренинґ тей особи требал випатрац, односно на цо треба же би ше особа фокусирала.

– Одкеди ми пришла идея же сцем отвориц терховню, нє мал сом дилему же чи най то будзе у даяким околним месце чи на валалє, у Керестуре. Знал сом же сцем праве у нашим валалє отвориц, бо думам же була наисце потребна – гвари Филип.

Порушованє чогошик нового ноши зоз собу и велї препреченя. Филипови ше, на щесце, шицки препреченя на котри наиходзел удало звладац, мал вельки амбициї и жаданя та так витворел и свой сон.

– Понеже сом досц млади, потераз сом ше абсолутно нє розумел до административней часци роботи, медзитим совитовал сом ше зоз фаховима людзми хтори ми шицко детально обяшнєли и вельо помогли. За мнє, єдного леґиня хтори ше першираз стрета зоз такима стварами, шицко тото було досц компликоване, медзитим шицко сом пошвидко похопел и научел – толкує Филип.

УКЛАДАНЯ НЄ МАЛИ

Отверанє терховнї ноши зоз собу и вельки укладаня, насампредз до самого простору, ушорйованя просториї, та аж вец и купованє самих справох. Свидоми зме же у остатнїм чаше шицко подрагшело, а з тим проблемом ше стретнул и Филип кед реализовал свою задумку.

– Цени сом формовал у складзе зоз укладанями и на основи даякого мойого преценьованя яка цена би була одвитуюца, а же би каждому була приступачна. Терховня понука шицки справи хтори нєобходни за єдно квалитетне вежбанє, як за дзивки/жени, так и за леґиньох /хлопох. Попри самих укладаньох треба мац и вельку дзеку и буц упатри, та и кажди сон ше да витвориц – визначує Гарди.

Филипови жадаме же би му терховня була вше полна, а медзи людзми най ше шири добра енерґия. На нас младих остава же бизме єдну младу особу потримали у чимшик новим, бо направиц таки вельки крочай анї кус нє шицко єдно.