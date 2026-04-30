Мачка Пуфна

Файта животинї: Мачка
Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?
Мено єй Пуфна. Я єй вибрала мено.
Кельо ма роки?
Будзе мац рок.
Як вона випатра? Можеш ю описац?
Шива є, а очи єй желєни.
Цо твой любимец найволї робиц?
Люби ше гласкац и патриц зо мну рисовани.
Зоз чим ю кармиш?
Давам єй млєка зоз хлєбом и ґранули.
Як ше ти зоз ню бавиш?
Любим ю гласкац, руцац єй лабдочку и оганяц ю по дворе.
Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз ню?
Кед сом ишла з маму до дутяну, вона пришла зоз нами и чекала нас опрез. И вец сом ю дому ношела на рукох.
Чи би ши препоручела и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?
Гей. Живот без мачкох допити.
Маш дома ище даяки животинї?
Гей, мам ище штири мачки и єдного куцова.