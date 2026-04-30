МОЙ ЛЮБИМЕЦ

Мачка Пуфна

автор Ґалина Младенович
Файта животинї: Мачка

Як мено твойому любимцови? Хто му вибрал мено?

Мено єй Пуфна. Я єй вибрала мено.

Кельо ма роки?

Будзе мац рок.

Як вона випатра? Можеш ю описац?

Шива є, а очи єй желєни.

Цо твой любимец найволї робиц?

Люби ше гласкац и патриц зо мну рисовани.

Зоз чим ю кармиш?

Давам єй млєка зоз хлєбом и ґранули.

Як ше ти зоз ню бавиш?

Любим ю гласкац, руцац єй лабдочку и оганяц ю по дворе.

Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз ню?

Кед сом ишла з маму до дутяну, вона пришла зоз нами и чекала нас опрез. И вец сом ю дому ношела на рукох.

Чи би ши препоручела и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?

Гей. Живот без мачкох допити.

Маш дома ище даяки животинї?

Гей, мам ище штири мачки и єдного куцова.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Док вирошнєм будзем…. дефектолоґ

Школяре авторе – фебруар

Мала вистава – фебруар

Пес Аки

Док вирошнєм будзем… електричар