Мачки Мица, Мицко, Пуфо и Црнка

автор Николина Копчански
Файта животинї: Мачки

Як мено твоїм любимцом? Хто им вибрал мена?

Мена моїм любимцом то: Мица, Мицко, Пуфо и Црнка. Мой брат и я им вибрали мена.

Кельо маю роки?

Мица ма три роки, а Мицко, Пуфо и Црнка ше народзели тей яри.

Як вони випатраю? Можеш их описац?

Мица, Мицко, Пуфо маю билу и цифровану, а Црнка ма чарну шерсц. Шерсц им барз мегка, мегучка. Барз су красни.

Николина Копчански з Коцура зоз своїма любимцами

Цо твойо любимци найволя робиц?

Вони ше любя гласкац и бавиц ше зоз лїсцом. Любя ше оганяц.

Зоз чим их кармиш?

Найволя кед их кармим зоз хлєбом и млєком, ґранулками, а любя и месо.

Як ше ти зоз нїма бавиш?

Любя кед им завяжем лїсток за конар, та го вец оганяю.

Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз нїма?

Раз зме ше бавели на улїци, а Црнка упадла до ярку-беґельчику. Вше кед придзем зоз школи, вони ше зрадую и прибегню ґу мнє. Знаю шедзиц у квицу.

Чи би ши препоручела и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?

Препоручела бим и другим дзецом най себе набавя мачку, прето же тоти животинї добри и знаю нас поцешиц.

Маш дома ище даяки животинї?

Од животиньох мам ище кури.

