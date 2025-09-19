Мачки Мица, Мицко, Пуфо и Црнка

Файта животинї: Мачки
Як мено твоїм любимцом? Хто им вибрал мена?
Мена моїм любимцом то: Мица, Мицко, Пуфо и Црнка. Мой брат и я им вибрали мена.
Кельо маю роки?
Мица ма три роки, а Мицко, Пуфо и Црнка ше народзели тей яри.
Як вони випатраю? Можеш их описац?
Мица, Мицко, Пуфо маю билу и цифровану, а Црнка ма чарну шерсц. Шерсц им барз мегка, мегучка. Барз су красни.
Цо твойо любимци найволя робиц?
Вони ше любя гласкац и бавиц ше зоз лїсцом. Любя ше оганяц.
Зоз чим их кармиш?
Найволя кед их кармим зоз хлєбом и млєком, ґранулками, а любя и месо.
Як ше ти зоз нїма бавиш?
Любя кед им завяжем лїсток за конар, та го вец оганяю.
Можеш нам виприповедац даяку шмишну ситуацию зоз нїма?
Раз зме ше бавели на улїци, а Црнка упадла до ярку-беґельчику. Вше кед придзем зоз школи, вони ше зрадую и прибегню ґу мнє. Знаю шедзиц у квицу.
Чи би ши препоручела и другим дзецом же би себе набавели такого любимца и прецо?
Препоручела бим и другим дзецом най себе набавя мачку, прето же тоти животинї добри и знаю нас поцешиц.
Маш дома ище даяки животинї?
Од животиньох мам ище кури.