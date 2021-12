Маєток кулскей Штофари предати за 60,4 милиони динари

КУЛА – Часц маєтку, односно нєрухомосци котри у були у власносци фабрики Кулски штофи, после предликвидацийного поступку, а по ришеню суда, предата на другей по шоре лицитациї.

Нєрухоми маєток, аж 26 єдинки, у улїчки Йосипа Крмера ч. 27 у Кули, предати по початней цени од 60 милиони 489 тисячи и 971 динар, подприємству „Жито трезор” основаному у Новим Садзе.

Най здогаднєме, рухоми маєток спомнутей фабрики предати 2012. року, после даскельо нєудатних лицитацийох купело го єдно ужицке подприємство за 27 милиони 217 тисячи динари, цо було менєй од половки преценєней вредносци.

З тим поступком закончени цалосни процес ликвидациї тей фабрики, дакедишнього кулского ґиґанта у продукциї текстилних и волняних материялох.

