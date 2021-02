Медзиопштинска схадзка о потримовки образованю и занятосци

КУЛА – На першей Медзиопштинскей схадзки у рамикох СЕЕД Степ III програми потримовки образованю и занятосци, хтори ше отримал 4. и 5. фебруара у Новим Садзе, участвовал и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Милянич ше на схадзку уключел прейґ видео-линку, и потримал таки способ сотруднїцтва. Тиж визначел же Општина Кула у предходним позарядовим периодзе нє мала векше одпущованє або зменшанє числа роботнїкох, чому допринєсли рижни мири и проєкти, а єдна з тих и сотруднїцтво зоз СЕЕД-ом.

На медзиопштинскей схадзки участвовали представителє локалних самоуправох и установох зоз Апатину, Кули, Шабцу, Владичиного Хану и Сурдулици, же би ше заєднїцки унапредзело условия за занятосц, найбаржей женох и младих.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)