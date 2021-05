Меновани члени трох фахових одборох РМ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчера вечар отриманей схадзки Управного одбору Рускей матки и РО Глашнїка Рускей матки Руснак, зоз представителями одборох за фахову роботу РМ, меновани члени трох фахових одборох и прилапени плани їх роботи.

То одбор за културу, за информованє и видавательну дїялносц, та одбор за науку, док одбор за образованє и одбор за медзисобне сотруднїцтво членских орґанизацийох шветового конґресу РРЛ и розвой турузма, пре одредзени почежкосци достали термин по 10. юний же би ше розришело проблеми.

У информациї о проєктох з котрима РМ конкуровала до двох покраїнских секретариятох, визначене же прилапени три од шейсц послатих проєктох. Перши то одход на Шветови конґрес у септембру у Кринїци, потим за порядну дїялносц РМ и за Подобову колонию Еуфемия Гарди 2021.

Прешол и проєкт РМ за порядну дїялносц у Националним совиту рускей националней заєднїци, а остал без потримовки проєкт Глашнїка Руснак, за цо ше будзе глєдац нови можлївосци як обезпечиц средства за його друкованє, найскорей вєдно зоз Форумом младих РМ.

На вечаршей схадзки УО Матки хтору предводзел предсидатель Дюра Папуґа, потвердзена информация же Город Нови Сад уплацел на рахунок Матки средства за друкованє кнїжки Мала история Русинох у суми 273.750 динари так як городоначалнїк и обецал под час нащиви представительох Матки його кабинету. Роботи на пририхтованю того прекладу и кнїжки у закончуюцей фази.

