ШИД – На подручу општини Шид, по словох директора Дома здравя др Крсти Куреша, першу дозу вакцини достали 147.21 особи, другу дозу 14.049,а трецу дозу 4.049 особи.

Хвильково єст 252 активни случаї вируса корона, цо значне зменшанє, бо пред тижньом призначени 355 активни случаї, а др Куреш поволує и надалєй же би ше почитовали епидемийни мири.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)