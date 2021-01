СРИМ – Спрам найновших урядових податкох хтори вчера сообщела др Нада Зец Петкович, директорка Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, на подручу Сриму хвилькво активни вирус при вкупно 3.575 особох.

У Сримскей Митровици активни 757 случаї, Старей Пазови 778, Руми 789, Индїї 564, Ириґу 64, Шидзе 221 и Печинцох 402.

