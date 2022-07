Менєй школярох од обчекованого

ШИД – У Технїчней школи „Никола Тесла“, по словох директора Йови Дрезґи, у новим школским року плановани штири нови оддзелєня и то 30 школярох на напряме польопривредни технїчар, тиж 30 на напряме електротехнїчар рахункарох, потим по 15 за шлосерох и автомеханїчарох и єдно оддзелєнє з 30 школярами за тарґовцох.

У Ґимназиї „Сава Шуманович“, по словох директорки Нади Хромиш Аничич, плановани упис двох оддзелєньох зоз 60 школярами общого напряму и 30 школярами на економским напряму.

Директоре спомнутих школох ше за тераз нє вияшнєли чи будзе достаточне число уписаних школярох, а як Рутенпрес нєурядово дознава, вецей як 100 школяре штредню школу уписало у даєдним городзе звонка Шиду.

