Меркуйце на свой клик

Диґитална технолоґия постала состойна часц каждодньового живота, та самим тим и школского живота, окреме после пандемиї и двох рокох онлайн и гибридней настави. Єдна часц комуникациї, образовних змистох, та аж и розвага ше преселєли до виртуалного окруженя, цо окрем велїх предносцох, принєсло и велї виволаня, як и ризики

Кажде може буц жертва диґиталного насилства, а окреме загрожена младша популация. Вше векше число дзецох хтори хасную интернет и хтори можу наисц на змисти хтори дзецом нєпримерени и нєбезпечни. Окрем же треба дзеци научиц як най хасную диґитални технолоґиї, потримовка потребна и родичом и наставнїком же би могли препознац потенциялни проблеми и помогнуц и защициц свойо дзеци.

Безпечносц на интернету нє лєм технолоґийни аспект, алє и важна схопносц за участвованє у сучасним живоце. Безпечносц на интернету то фундамент партиципативного, одвичательного и шлєбодного демократского дружтва, а поєдинци хтори ше одвичательно справую у онлайн окруженю доприноша змоцньованю правих вредносцох през принципи транспарентносци, шлєбоди бешеди, почитованя приватносци и основних людских правох.

Хаснователє интернету треба же би водзели рахунку о своїм онлайн справованю, прето же кажда активносц на интернету охабя шлїд и зоз сцераньом активносци нє нєставаю зоз диґиталного швета. Тиж, нє препоручує ше конверзация зоз нєпознатима особами, профилами лєбо числами, нє дзелї ше лозинки и хасновательни мена, финансийни информациї, банковни рахунки, алє и особни информациї и податки.

Справованє хторе за циль ма настрашиц, нагнївац и поганьбиц други особи у онлайн простору, представя диґиталне насилство. Приклади диґиталного насилства то: ширенє нєточних информацийох, обявйованє компромитуюцих и увредлївих фотоґрафийох, гроженє и нєприкладни порученя, фалшиве представянє, крадза идентитету.

Справованє на интернету ушорене и зоз законом. Єден од правних актох то Европска обща уредба о защити податкох о особи – ҐДПР, хтора ше о применює у Европи од 2018. року и хтора представя стандард защити податкох о особи и приватносци гражданох. У нашей жеми то Закон о защити податкох зоз хторим ше обезпечує защита основних правох и шлєбодох физичних особох, а окреме їх право на защиту податкох о особи.

И гоч ше о тей теми вельо бешедує, свидомосц о безпечносци на интернету стална потреба, як у образовней системи, так и у ширшей явносци и представя важну компетенцию за 21. вик з хтору ше розвива сучасне дружтво. Диґитална безпечносц то нє лєм питанє технолоґиї, алє практично и питанє култури, образованя, воспитаня и дружтвеней одвичательносци, а же бизме у подполносци вихасновали потенцияли и бенефити диґиталних технолоґийох, треба ше нєпреривно информовац о тей теми. З приходом нових технолоґийох у будуцим чаше, диґитална безпечносц будзе мац ище векшу значносц. Прето треба мерковац на кажди свой клик.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”