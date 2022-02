Месна смотра рецитаторох будзе 3. марца, а Општинска 14. марца

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди наиходзацих месних и општинских смотрох рецитаторох, хтори би по календаре манифестацийох за 2022. рок требали буц отримани у марцу, Културно-просвитна заєднїца општини Кула отримала схадзку на хторей утвердзени розпорядок рецитаторских змаганьох у кулскей општини, а дискутоване и о проблематики отримованя смотрох прейґ интернету.

Схадзки присуствовало руководство Заєднїци зоз директорами домох култури нашей општини и фахово сотруднїки смотрох, та утвердзене же Месна смотра у Руским Керестуре будзе 3. марца, док Општинска смотра „Максим Єкничˮ запланована за 14. марец.

Зоз Союзу уметнїцкей творчосци аматерох Войводини (СУТАВ) препоручене же би ше месни смотри, пре нєвигодну епидмийну ситуацию, отримало без публики, зоз чим ше фахово сотруднїки и директоре домох култури на схадзки нє зложели, та предложели же би публика заш лєм була присутна, вшелїяк, зоз притримованьом предвидзених епидемийних мирох.

Праве пре тоту причину, пре нєвигодну епидемийну ситуацию, длугорочни селектор на месних смотрох Слободанка Настасич отказала участвованє на истих, а место нєй селектор будзе Амалия Ковач, котра будзе у жирию вєдно зоз секретаром КПЗ Кула, Савом Прерадовичом, и консултантами за язики националних меншинох.

Рецитаторох у Руским Керестуре буду пририхтовац Оленка Живкович и Наталия Зазуляк у нїзших класох ОШ „Петро Кузмякˮ, а того року по першираз у улоги ментора найдзе ше и Мирослав Малацко, побиднїк Републичней смотри рецитованя, 2018. року.

