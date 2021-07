Место дзе ше чува прешлосц и памятки од забуца

Ґенерациї хтори ту були пред нами за собу зохабели вельо того драгоциного, алє чи кажде з нас то зна препознац и зачувац на прави способ? Углавним ше стари предмети чува у даєдним куцику на пойдзе, або у витринох котри ше ридко кеди отвера. Леона Виславски зоз Дюрдьова одлучела тей фамелийней старини дац нови живот, и так ошвижиц памятку на своїх родичох и предкох.

Шицко тото цо зачувала од препаданя и забуца, Леона Виславски виложела у своєй Етно хижи у Дюрдьове. Идея о правеню Етно хижи настала ище пред даскельома рокaми, алє ше aж тераз шицко намесцело же би ше тота задумка и реализовала.

– Пред двома роками сом почала зазберовац стари предмети и то перше у обисцу моїх родичох. То предмети котри пооставали од нїх и од їх предкох, а котри сом жадала зачувац на даяки способ. Там шицко почало. Медзитим, того року ше отворела можлївосц купиц обисце од андї Мудрого у улїци Миколи Кочиша, котра будзе лєм Етно хижа и у котрей людзе годни видзиц як ше дакеди жило у руским обисцу у Войводини. Уж штири мешаци вредно робиме на намесцаню хижи и викладаню експонатох. Понеже то стара хижа, вельо часу требало ушориц ю и направиц зоз нєй даяку файту музея. Обилєла сом ю, оролькала, вицагала смужки по мурох… Шицко сом сама робела, бо сом у пензиї и мала сом часу пошвециц ше лєм тому. Мнє шицко тото здогадує на моїх родичох и праве прето сом и ришела направиц Етно хижу, жадала сом зачувац памятку на нїх и на їх живот. Кед патрим тоти хустки, хусточки, фитюли, партки, танєри, шицко ме то лєм на нїх здогадує – щиро приповеда Леона о власних мотивох и емоцийох.

НОВИ ИДЕЇ НЇҐДА НЄ ДОСЦ

Як час преходзи, и як ше вше вецей часу пребува у тей хижи, приходза и нови идеї.

– Роздумуюци як би то могло випатрац, а же би мало даякого ширшого смисла, пришла ми єдна идея же би було барз интересантно, понеже ми биваме у Войводини медзи сушедами Сербами, а у обисцу єст надосц простору, же бим могла справиц три тематични „хижи”. Єдну руску, у єдней просториї най будзе кухня, а у трецей сербску хижу. На таки способ жадам представиц заєднїцки живот Руснацох и Сербох, и приказац як дакеди жили єдни, а як други. Понеже ми за сербску хижу требала помоц од других женох котри ше розумя до тей традициї, поволала сом жени зоз нашого здруженя „Олория” котри роками активни у сербским културним дружтве, так же сом мала од нїх помоц коло пренаходзеня сербского народного облєчива, ручнїкох и других рижних предметох у стародавним валалским обисцу. Коло тей часци ми найвецей помогла Верица Дюрич котра пренашла и принєсла найвекшу часц експонатох. Ту ше находза босански и сербски килими (тепихи), ручнїки, ручни роботи, икони, жвератка, посцелїна, сербска „мештанска ношня” з Войводини и ище вельо того.

Експонати и виставки до руского обисца Леона Виславски мала надосц свойого, алє у медзичаше ище збогацела збирку.

– Цо ше дотика Рускей хижи, можем повесц же сом вельо подоставала од родзини, и партки и вишивани ручнїки, облєчиво и шицко чувам. У рускей хижи мам висцелєни два посцелї, так як цо ше давно складало пирнаґи, на мурох виша образи и слики старих людзох. Ту остал и стари муровани пец до котрого ше дакеди топело, а бабки тиж у руских народних шматох. У куце ше находзи и стара машина, а ормани наполнєни зоз старим облєчивом, платном и вишивками котри чекаю шор на викладанє – приповеда Леона о фундусох и „депоох” своєй збирки.

ЛЮДЗЕ ПРИНОША ЕКСПОНАТИ

Хто ма жаданє зачувац нашлїдзени предмети од своїх старих, а обисце му за нїх цесне, може их принєсц до Етно хижи. Велї Дюрдьовчанє, кед ше вистка о тей збирки розширела по валалє, так уж и зробели.

– Пред двома роками сом уж подоставала вельо койчого, а любела бим спомнуц людзох котри допринєсли же би тота наша хижа ожила и мала прави випатрунок стародавней хижи. Медзи нїма андя Ґалийова котра подаровала фитюлу и комплетно целово руски сукнї яки ношели жени. Од Ганчи Чижмаровей сом достала колїску, жвератко, сукнї од єй швекри котри пришли зоз Руского Керестура. Од андї Йоски Балїнтовей тиж так рускe облєчиво, хустки, потим од Звонка Салаґа сом достала древену лавочку котру сом офарбела и виложела, а котра тераз стої у конку. Досц сом подоставала и од сербских фамелийох. Наприклад од Бранета Цикича сом достала стару машину за шице и древени кантар, Олґица Радович зоз Беоґраду ми подаровала народне облєчиво од єй баби котра бивала у Шиду и два стари судзини за кафу и цукер котри ище зоз часу кед Сербия була под Турками, то наисце стари експонати котри ми будземе чувац. Звонимир Мудри обновел стари кочик котри длуго роки стал на пойдзе, понукнул ше же го вон оправи. Тиж так нам вельо помогнул и Никола Сивч котри подаровал посцель, лампу и ище вельо помогнул коло роботох у обисцу. Наисце сом подзековна шицким тим людзом котри препознали тоту мою роботу и котри вєдно зо мну жадаю зачувац памятку на наших родичох, баби, дїдох… – приповеда Леона Виславски.

ДАЛЬШИ ПЛАНИ

Роботи нїґда нє досц, а окреме у такей єдней хижи у котрей ше водзи рахунка о старих стварох котри ше на окремни способ муши допатрац.

– После ушореня ентериєру, плануєм ушориц двор у обисцу и шицки предмети, машини котри людзе дакеди хасновали на полю, виложиц их праве ту у дворе. Алє то кус почека, бо єст ище вельо цо ше муши поробиц пред тим як ше винєше експонати. Син ми нєдавно купел запрагни коч котри тераз фарбим и котри допринєше же би двор випатрал праве так як цо то дараз випатрало – гвари Леона.

Леона свойо пензионерски днї пошвецела и здруженю женох „Олория” котре вона основала, а чийо ше члени тераз зиходза у єй Етно хижи. Праве на тим месце наставаю нови идеї, приповеда ше о дальших планох здруженя…

– Кед ше шицки роботи закончи и кед обисце будзе випатрац як єдна права Етно хижа, любела бим ю урядово и отвориц, поволац людзох зоз валалу и околїска най приду и упознаю ше зоз шицким цо ше у нєй находзи. Вшелїяк же би ми було мило кед би тота хижа постала место на котре людзе буду дзечнє приходзиц, приводзиц своїх госцох зоз далєка котри ше нашли у нашим валалє и упознавац их зоз нашу културу, обичаями, традицию и способом живота. Хто зацикавени и хто жада присц видзиц, дзвери му вше отворени – заключує Леона Виславски.

