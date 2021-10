Место трох, лєм єден бод

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 24. октобра, у 11. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, русиново фодбалере угосцели ФК Кордун зоз Кляїчева, з хторима одбавели нєришено 3:3 (2:2).

У першим полчаше, уж у 15. минути, шлєбодне бице зоз коло 20 метерох, виводзи Дарко Сушич, преруцує живи мур и трафя нєбранєну часц ґола. Лєм цо госци рушели зоз центра терену, преруцую ґолмана Кронича и то було 1:1. Бависко на штредку терена припадло госцом, док домашнї углавним прейґ швидкого Матея Саянковича правя даскельо полушанси, но лабда нє одходзи до мрежи. Єдну од конкретнєйших шансох виведол праве Саянкович, кед додал Сушичови над хторим направени фаул у 16 метерох и то бул пенал за домашнїх. Сиґурни зоз 11 метерох бул Янко Кулич. Госци вельо сиґурнєйши на штредку терена, контролую бависко, а правя и вецей обзильнєйши шанси, та концом першого полчасу госци знова виєдначую резултат. После 15 минутох у другим полчасу, госци даваю свой треци ґол, но на щесце, лєм даскельо минути од достатого ґолу, найрозположенши за бависко Сушич, зоз соло акциї, виходзи сам опрез госцуюцого ґолмана и то було 3:3.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома (Неманя Ковачевич), Боян Голик, Александар Кочиш, Владан Вуйович, Деян Павлович, Филип Вуйович, Ваньо Колошняї, Оґнєн Маркович (Деян Чернок), Янко Кулич, Дарко Сушич и Матей Саянкович

Хвильково Русин зоз 19 бодами забера 6. место на таблїчки, а у шлїдуюцим 12. колу, фодбалере Русина одпутую до Параґох дзе одбавя змаганє зоз домашню Будучносцу.

