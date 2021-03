Мико „Пребач”

Мирослав Малацко и Сашо Палєнкаш того мешаца на интернету обявели спот за шпиванку „Пребач”, за хтору Мирослав написал текст и одшпивал ю, Сашо подписує аранжман и продукцию, а вони двоме вєдно зложели музику за тот їх перши заєднїцки проєкт.

Приповедка о шпиванки и споту започата ище 2019. року, та робели помали, на мире и достали конєчни продукт хтори, толкую, цалком иншаки од початней задумки, алє зоз хторим су обидвоме наисце задовольни.

– Влєце пред двома роками Сашо и Златко Русковски Чоби пришли на идею же би Чоби робел спот, а Сашо музику и же би нашли дакого хто одшпива тоту шпиванку и напише текст. Поволали ме, лєгко зме ше догварели. Два днї после шестровей свадзби, озда бо ме тримали шицки тоти емоциї и упечатки, пришла ми мелодия за рефрен и текст, та сом такой, ище под шатром, записал и знял на телефон. Чоби мал други обовязки, та ше заш лєм виключел, медзитим, думам же Сашу корцело же кед ше уж цошка розпочало, же би ше то и закончело. Так зме ше прешлого и того року з часу на час стретали и кус по кус творели тоту писню. У поровнаню зоз тоту першу верзию, шпиванка вельо богатша и иншака. Барз зме добре сотрудзовали зоз Сашом, консултовали ше. Мнє то було цошка вельке, цошка цо робим першираз у живоце и нє сцел сом же бизме понагляли з тим проєктом. Углавним слухам странску музику, алє послухам и руску забавну и можем повесц же ми ту инспирация шпиванки Мирослава Папа – гвари Мико, як го шицки познаю, та ше одлучел же би праве под тим меном и обявели тоту шпиванку и спот.

Провадзаци вокали одшпивали Дорика Чизмар и Марина Роман, а у споту, окрем Мика, зявює ше и Сашка Малацко. За знїманє спота и монтажу заслужни тиж Палєнкаш, хтори уж ма искуства у роботи на таких проєктох.

– То було нашо перше музичне сотруднїцтво зоз Миком. На основи першей задумки знял сом матрицу, Мико увежбал шпиванє, пришол на знїманє вокалу и тото знїманє було нєуспишне, бо ше указало же му тот тоналитет вообще нє одвитує. Потим зме заказали нове знїманє и вец шицко пошло часом. Музику правим так же шицки инструменти граєм, та за тото треба видвоїц досц часу, окреме у такей ситуациї кед ше пременї тоналитет, мелодию. Намагал сом ше же би шпиванка нє цагала лєм на мой стил, бо то заш лєм наш заєднїцки проєкт – гвари Сашо.

Гоч першираз участвовал у знїманю спота, Микови то нє було барз стране, бо ґлумецкого искуства ма надосц, а як то углавним и идзе, на знїманю було и анеґдоти, та нам даєдни з нїх и виприповедал.

– Нє длуго зме знїмали, бо нєт даяки компликовани сцени, думам же су єдноставни, а фини. У тей часци дзе ше шейтам по улїци, сцели зме достац тоту шветлосц кед швита, а же би ище вше швицели и бандери. Но, Малацко, односно я заспал 15 минути и то було праве тельо часу же би ше бандери загашели. То було скорей шейсцох и нє похопели зме такой, почали зме знїмац, док Сашо нє обачел же вецей нє швица, та нїч, пошли зме назад дому спац. Вец зме єден дзень пошли знїмац у чаше кед ше змерка и достали зме подобне шветло яке зме и сцели. Пробовали зме вивесц и же би на мнє лєцели таке як пламенї, та єден пайташ руцал ширки, алє то на камери нє було видно, та зме видзели же заш лєм нє вредзи. Окрем на Циґлашоре, знїмали зме и у Доме култури – толкує Мико и визначує же Сашо найзаслужнєйши за тот проєкт.

– Сашо уложел найвецей часу до того. Роби ше у условийох яки єст, а наисце є професийни у тим, гоч му то нє робота, лєм гоби. Прето сом му барз подзековни и наздавам ше ище даєдним заєднїцким проєктом – наглашує вон и додава же дзекуюци Сашови, хтори то шицко роби добродзечнє, мал таку єдну нагоду, бо знїманє шпиванкох, як и спотох иншак досц кошта.

– Мойо перше искуство у правим студию було неґативне и пре тото сом сцел аж и зохабиц музику. Медзитим, кед сом вец заш лєм ознова знїмал у єдним другим студию, видзел сом як ше то наисце роби и похопел же тото шицко и я можем робиц дома. Поступнє пришла и опрема. Од теди прешли децениї, почали ше зявйовац и нови мена у рускей музики. То особи зоз хторима ше познаме, зоз Култури зме, та зме, як ше то гвари – свойо, и наисце ми интересантне и миле искуство сотрудзовац з нїма – толкує Сашо, хтори уж ма плани за други проєкти и сотруднїцтва и зоз музичарами зоз других местох.

Дзе мож послухац шпиванку „Пребач” Спот за шпиванку „Пребач” мож одпатриц на Ют’юб каналу Sasa Paljenkas, а саму композицию мож послухац и на sasapaljenkas.bandcamp.com як и на makmagazine.bandcamp.com

Фото: Сашо Палєнкаш

