Миланови Шолайови и далєй потребна наша помоц

КОЦУР – Коцурец Милан Шолая, дакеди успишни рукометаш, а нєшка параолимпиєц, перши у Европи и други на швеце у статичней апнеи за особи зоз инвалидитетом, зочел ше зоз ище єдним препреченьом на драги злєпшованя свойого здравственого стану.

По Миланових словох, после двох операцийох на похребцини котри окончени прешлого року, потребна нова операция шийовей часци похребцини же би ше застановела атрофия мускулох и траценє моци його правей руки.

Попри тирвацей однятосци ногох, зменшана функция руки би Миланови додатно очежала його самостойносц.

Най здогаднєме, Миланови бул дияґностиковани тумор на похребцини, котри залапел два похребциново персценї и онєможлївене му було и шедзенє. Тумор требало цо скорей одстранїц зоз похребцини прето же Милана животно загрожовал и нєобходна була операция. Теди у Коцуре и Вербаше порушани числени гуманитарни акциї и лицитациї, а оформена и Фейсбук ґрупа За Шолая Милана. Одволали ше велї, а до збераня пенєжу за Миланово лїченє уключели ше и велї орґанизациї. За кратки час назберана потребна сума и обидва потребни операциї успишно окончени. Милан оптимистично ишол ґу виздравеню, медзитим, зочел ше з новим препреченьом у чиїм превозиходзеню му потребна помоц людзох добрей дзеки.

Зоз Гуманитарней фондациї „Будз гумани – Александар Шапич” апеловали на дальше уплацованє прилогох, а понеже Милан нє у можлївосци сам финансовац лїченє, замодлєл шицких гуманих людзох же би му помогли у тей борби.

Пенєж мож уплациц прейґ СМС порученя у хторим треба написац 1013 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари), лєбо на динарски рахунок 160-6000000856719-04, и девизни 160600000085727679.

