Миланови Шолайови ознова потребна наша помоц

КОЦУР – Коцурец Милан Шолая, дакеди успишни рукометаш, а нєшка параолимпиєц, перши у Европи и други на швеце у статичней апнеи за особи зоз инвалидитетом, пред даскельома мешацами ше зочел зоз дияґнозу озбильней хороти.

Най здогаднєме, Миланови бул дияґностиковани тумор на похребцини, котри залапел два похребциново персценї и онєможлївене му було и шедзенє. Тумор требало цо скорей одстранїц зоз похребцини, сообщели дохторе, прето же Милана животно загрожовал. Шолайови була нєобходна операция, же би му уложели два штучни похребциново персценї и фиксатор похребцини.

Теди у Коцуре и Вербаше порушани числени гумани гуманитарни акциї и лицитациї, а оформена и Фейсбук ґрупа За Шолая Милана. Одволали ше велї, а до збераня пенєжу за Миланово лїченє улючели ше и велї орґанизациї, та так и Гуманитарна фондация „Будз гумани – Александар Шапич” котра дала Миланови число прейґ котрого доставал добродзечни прилоги.

За кратки час назберана сума од 1,3 милиони динари, кельо було потребне же би ше окончела операция. Милан успишно оперовани 10. мая у шпиталю „Атлас” у Беоґрадзе, и оптимистично превозиходзел и тото препреченє и ишол ґу виздравеню.

Медзитим, Милан ше тих дньох зочел з новим препреченьом – пукнул шруб на фиксатору похребцини котри поставени пред нєполнима трома мешацами и заказана нова операция за 16. авґуст. По Миланових словох, за операцию потребни средства у виносу од 740.893 динари.

Понеже Милан нє у можлївосци шицко сам финансовац, замодлєл шицких гуманих людзох же би му помогли у тей борби. Пенєж мож уплациц прейґ СМС порученя у хторим треба написац 1013 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари), лєбо на динарски рахунок 160-6000000856719-04, и девизни 160600000085727679.

