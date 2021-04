Миланови Шолайови потребна пенєжна помоц за лїченє

КОЦУР/ВЕРБАС – Милан Шолая зоз Коцура, дакеди успишни рукометаш, а нєшка параолимпиєц, котри перши у Европи и други на швеце у статичней апнеи за особи зоз инвалидидтетом, тих дньох ше зочел зоз дияґнозу озбильней хороти.

Миланови дияґностиковани тумор на похребцини, котри залапел два похребциново персценї и онєможлївене му и шедзенє.

Шолайови нєобходна операция, же би му уложели два штучни похребциново персценї и фиксатор похребцини. Операция котра би мала буц окончена початком мая вимага вельки пенєжни средства, 1 263 502 динари, и прето Миланови потребна помоц.

Тих дньох у Коцуре, Вербаше порушани гуманитарни акциї, гуманитарни лицитациї, а оформена и Фейсбук ґрупа За Шолая Милана, ниа линк .

Одволали ше числени спортисти котри донирали спортски дреси, лабди, уметнїки, людзе котри жадаю помогнуц.

Тиж, отворени и жиро-рахунок на котри людзе добрей дзеки можу донирац пенеж: ERSTE BANK 340-87053231-30.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)