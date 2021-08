Милан Шолая оперовани, потребни средства за регабилитацию у Словениї

КОЦУР – Прешлого тижня ше зявела вистка же ше Милан Шолая зоз Коцура зочел зоз новим препреченьом, понеже пукнул шруб на фиксатору похребцини котри му поставени пред нєполнима трома мешацами и заказана була нова операция за 16. авґуст. За операцию були потребни средства у виносу од 740.893 динари, а з помоцу велїх людзох добрей дзеки, потребни средства назберани.

Так, початком тижня Милан успишно оперовани у шпиталю „Атлас” у Беоґрадзе. Алє, после двох длугих и чежких операцийох котри мал на похребцини за таки кратки час, Миланови нєобходна регабилитация и терапия у Словениї, у Ласком регабилитацийним центру. Цена регабилитациї 370.000 динари, а нєобходна є же би ше лїченє успишно закончело.

Най здогаднєме, Милан успишни параолимпиєц, перши у Европи и други на швеце у статичней апнеи за особи зоз инвалидитетом, пред даскельома мешацами ше зочел зоз дияґнозу озбильней хороти. Дияґностиковани му бул тумор на похребцини, котри залапел два похребциново персценї и онєможлївене му було и шедзенє. Тумор требало цо скорей одстранїц зоз похребцини прето же го животно загрожовал. Шолайови була нєобходна операция, же би му уложели два штучни похребциново персценї и фиксатор похребцини. Теди у Коцуре и Вербаше порушани числени гумани гуманитарни акциї и лицитациї, оформена и Фейсбук ґрупа За Шолая Милана, одволали ше и велї орґанизациї, та за кратки час назберана сума од 1,3 милиони динари, кельо було потребне же би ше окончела операция. Милан успишно оперовани 10. мая у шпиталю „Атлас” у Беоґрадзе, и оптимистично превозиходзел и тото препреченє и ишол ґу виздравеню.

Понеже Милан нє у можлївосци шицко сам финансовац, замодлєл шицких гуманих людзох же би му помогли у тей борби. Пенєж мож уплациц прейґ СМС порученя у хторим треба написац 1013 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари), лєбо на динарски рахунок 160-6000000856719-04, и девизни 160600000085727679.

