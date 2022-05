Миляничови мандат предсидателя Општини, Милоїчичови предсидателя СО

КУЛА – Вчера, 12. мая з початком на 10 годзин, у велькей цали СО Кула отримана Конститутивна схадзка локалного парламенту после позарядових локалних виберанкох котри були початком априла, а на котрих векшину освоєла коалиция коло Сербскей напредней странки.

Зоз першу схазку на самим початку, бо вибор предсидателя предшедовали – найстарша одборнїца Мария Шепински зоз Руского Керестура зоз лїстини Александар Вучич – вєдно можеме шицко и наймладша одборнїца Николина Дринич зоз лїстини ҐГ Критична маса, а на дньовим шоре на самим початку потвердзени одборнїцки мандати.

Потим за предсидателя СО вибрани Велибор Милоїчич, за його заменїка Михайло Пашо зоз Керестура, а на функциї секретара будзе Милорад Вуксан. Надалєй за предсидателя Општини Кула вибрани потерашнї предсидатель Дамян Милянич, а за його заменїка Кароль Валка.

Тиж вибрани члени Комисиї за мандатно-имунитетни питаня и Комисиї за кадровски, административни питаня и роботни одношеня при СО, як и члени Општинскей ради.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)