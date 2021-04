Минимална побида ОФК Бикич

ШИД – У змаганьох 22. кола Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич дома победзели Трґовачки зоз Сримскей Митровици зоз 1:0.

Зека Булюбаша победзел Сримец з Беркасова зоз 3:1, а шидска Єднота дома бавела нєришено 3:3 процив Ґраничару з Кузмина.

На таблїчки ОФК Бикич пияти зоз 42 бодами, Сримец шести зоз 39, а Єднота остатня, 16. зоз пейцома бодами.

У 23. колє на нєдзелю, Фрушка Гора дочекує ОФК Бикич, Сримец у Беркасове угосци Єдинство (Р), а Єднота одходзи на госцованє до Ярку процив тамтейшого Сримцу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)